想吃麥當勞在找最新優惠嗎？2022 麥當勞推出「虎年開春優惠券」，相較以往只有 6 大優惠券，今年又加碼推出「數位限定」優惠，共有七大優惠，現省新台幣 2920 元，想要吃麥當勞的朋友，趕快看看下面有沒有你愛吃的東西吧，包含：麥克雞塊、冰炫風、早餐、雙人餐點都有優惠，也有大家最愛的「加一元多一件」專區，這波活動有效日到 3/22 止，大家趕快收下優惠券網址吧！



1. 加 1 元多一件

加 1 元多一件優惠品項：4 塊麥克雞塊、OREO 冰炫風、大飲、經典美式咖啡、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶。

有效期間：2022 年 03 月 22 日止

本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用

麥克鷄塊沾醬供應規則：每份四塊麥克鷄塊提供沾醬1盒，沾醬恕不提供加購

冰炫風(OREO)加一元多一件優惠不適用於期間限定口味

大杯冷飲可選擇汽水類飲品(可口可樂、可口可樂Zero、雪碧)、冰紅茶(檸檬風味/無糖)、冰綠茶(無糖) ，加1元多1件限為同口味之商品

3歲以下幼童，請勿食用蜂蜜與相關製品

蜂蜜系列飲品為食品(非素食)，如有特殊體質、疾病、禁忌者，請諮詢醫師，遵照醫師囑咐

本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用

本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳

圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止

如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

2. 超爽大餐 100 元起

超爽大餐 100 元起優惠品項：四重麥香魚、四重麥香雞、四重吉士牛、五享勁辣雞、五享雙層牛、五享大麥克。

有效期間：2022 年 03 月 22 日止

供應時間為上午10:30後，部份餐廳僅供應特定品項

勁辣香鷄翅一份兩塊，部位恕不指定

小薯恕不可補差額升級

小杯飲料可選擇33元冷飲，包含汽水類飲品(可口可樂、可口可樂Zero、雪碧) 、冰紅茶(檸檬風味/無糖) 及冰綠茶(無糖) ，不含鮮乳；可補差額升級其他飲料(不含大/小玉米湯) ；並可同時享有當檔人氣加點優惠

本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用

本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用

本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳

麥克鷄塊沾醬供應規則：每份四塊麥克鷄塊提供沾醬1盒，沾醬恕不提供加購

圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止

如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

3. 雙人共享 200 元起



原價 309 元以上的漢堡套餐（雙人），搭配優惠券使用只要 200 元起就能吃得到啦，午餐、晚餐使用是比較划算又能吃粗飽的選項。

有效期間：2022 年 03 月 22 日止

供應時間為上午10:30後，部份餐廳僅供應特定品項

中杯冷飲包含汽水類飲品(可口可樂、可口可樂Zero、雪碧) 、冰紅茶(檸檬風味/無糖)及冰綠茶(無糖)，亦可選擇小杯熱飲(熱奶茶及熱紅茶)或

杯冰奶茶，可補差額升級其他飲料(不含鮮乳及大/小玉米湯)；若飲料選擇低於38元冷/熱飲，恕不退差額；並可同時享有當檔人氣加點優惠

麥脆鷄腿為棒腿或大腿，部位恕不指定、更換

本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用

本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用

本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳

麥克鷄塊沾醬供應規則：每份六塊麥克鷄塊提供沾醬1盒，沾醬恕不提供加購

圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止

如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

4. 早餐加 1 元多一件

早餐加 1 元多一件優惠品項： 4 塊麥克雞、大飲、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、經典美式咖啡、經典那提。

有效期間：2022 年 03 月 22 日止

本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用

麥克鷄塊沾醬供應規則：每份四塊麥克鷄塊提供沾醬1盒，沾醬恕不提供加購

經典美式咖啡/經典那堤加1元多1件限為同品項、同容量、同冰熱之商品，供應時間為上午10:30以前

3歲以下幼童，請勿食用蜂蜜與相關製品

蜂蜜系列飲品為食品(非素食)，如有特殊體質、疾病、禁忌者，請諮詢醫師，遵照醫師囑咐

本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用

本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳

圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止

如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

5. 早餐套餐飲料升級

早餐套餐飲料升級，超值早餐、早安套餐的部分，搭配優惠券＋5 元飲料均能享有冷/熱飲。

有效期間：2022 年 03 月 22 日止

供應時間為上午10:30前，部份餐廳未供應早餐，或僅供應特定品項

本優惠券+5元贈送之38元冷/熱飲包含中杯冷飲(汽水類飲品(可口可樂、可口可樂Zero、雪碧)、冰紅茶(檸檬風味/無糖)及冰綠茶(無糖))、小杯熱飲(熱奶茶及熱紅茶)或小杯冰奶茶，可補差額升級其他飲料(不含鮮乳及大/小玉米湯)；若飲料選擇低於38元冷/熱飲，恕不退差額；並可同時享有當檔人氣加點優惠

培根番茄嫩蛋焙果堡/起司番茄嫩蛋焙果堡：使用整顆鮮切番茄，番茄片實際尺寸以各麥當勞餐廳實際供應為準

本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用

本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用

本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳

本優惠券限於購買本券指定早餐主餐時使用，每份早餐主餐每次限用一張優惠券

圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止

如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

6. 有氧雙人早餐

雙人早餐的部分，兩份漢堡＋兩份飲品＋麥克雞塊最低只要 140 元起，跟朋友、同事一起點早餐是不錯的選項。

有效期間：2022 年 03 月 22 日止

供應時間為上午10:30前，部份餐廳未供應早餐，或僅供應特定品項

本優惠券於早餐時段使用，38元冷/熱飲包含中杯冷飲(汽水類飲品(可口可樂、可口可樂Zero、雪碧) 、冰紅茶(檸檬風味/無糖)及冰綠茶(無糖))

小杯熱飲(熱奶茶及熱紅茶)或小杯冰奶茶，可補差額升級其他飲料(不含鮮乳及大/小玉米湯)；若飲料選擇低於38元冷/熱飲，恕不退差額；並可同時享有當檔人氣加點優惠

本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用

本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用

本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳

麥克鷄塊沾醬供應規則：每份四塊、六塊麥克鷄塊提供沾醬1盒，沾醬恕不提供加購

圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止

如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

7. 雙人暖心 $200 起（數位限定）