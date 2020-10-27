你的三倍券花完了嗎？10/28~12/1 麥當勞推出「振興優惠省翻天」現省 2,833 元起，優惠項目有大家最愛的買一送一、超爽大餐 $100 起、雙人共享餐 $199 起、買分享和送雞塊、超值加點、清爽組合及活力早餐優惠。可使用政府發放的三倍券節長，並且可以找零，所有優惠券均能自己列印，也可以秀出手機畫面給店員直接折抵，各位朋友快將這個網頁存下來，不知道要吃什麼的時候，打開就能享有超多麥當勞優惠，12/1 前都可使用。

進入麥當勞「振興優惠券」首頁，就能夠看到許多優惠分類，包含大家最愛的買一送一，還有超爽大餐 $100 起、雙人共享餐 $199 起、買分享和送雞塊、超值加點、清爽組合及活力早餐優惠。

麥當勞買一送一

買一送一的品項共有七項，包含有：大薯買一送一、4 塊麥克雞買一送一、冰炫風買一送一、蜂蜜紅茶買一送一、大飲買一送一、特選那堤買一送一、薯餅買一送一

點擊下拉選單，即可選擇要列印的優惠券張數。

點擊我要列印即可，或將優惠券畫面給店員確認，同樣能夠享有優惠。

超爽大餐 $100 起

超爽大餐 $100 起品項包含：四重麥香魚、四重麥香雞、四重吉事牛、四重法式雞、五享勁辣雞、五享大麥克、五享煙燻豬、五享薑燒豬。

雙人共享餐 $199 起

雙人共享餐品項包含有：雙層牛肉吉士堡+麥香雞、勁辣雞腿堡+麥香魚、煙燻雞肉長堡+麥香魚、薑燒豬肉長堡+麥香雞、大麥克+勁辣雞腿堡、雙層牛肉吉士堡+勁辣雞腿堡、大麥克+雙層牛肉吉士堡、煙燻雞肉長堡+薑燒豬肉長堡。以上除兩個漢堡外，均附有：大薯 + 6 塊麥克雞塊 + 中飲x2。

買分享盒送雞塊

買分享盒送雞塊，分享盒包含：麥克雞塊分享盒（20 塊）、勁辣香雞翅分享盒（12 塊）、酥嫩雞翅分享盒（12 塊）。

超值加點

超值加點優惠包含：全時段買任何套餐 +＄25 元即享「玉米湯」或「蘋果派」; +＄45 元即享「冰炫風」。上午 10：30 後買任何套餐 +＄35 元即享「麥香雞」; +＄50 元即享「勁辣雞腿堡」 ; +＄75 元即享「10 塊麥克雞塊」。

清爽組合

清爽組合內容有：義式烤雞+中杯無糖綠茶、凱薩辣脆雞沙拉+中杯無糖綠茶，兩組合價均為 $100 元。

活力早餐優惠

最後是早餐的部分，買早餐套餐、火腿蛋堡、豬肉雙蛋堡、滿福堡、香雞蛋堡、雞塊鬆餅大早餐、無敵豬肉滿福堡加蛋等，最低只要加 $1 元就能加購飲品，大家可別錯過難得的好機會囉，到 12/1 前都可使用。

2020 麥當勞振興優惠券：https://campaign.mcdonalds.com.tw/1028MCDcoupon/