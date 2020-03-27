麥當勞推出「一拍成真！麥當勞長堡免費吃」活動，只要於 3/27~3/29 早上 11 點 ~ 晚上 7 點，使用 Instagram「麥當勞長堡」 濾鏡，上傳至個人 Instagram 貼文或限時動態，並 hashtag #麥當勞長堡、 #麥當勞就可以免費獲得長堡即享券兌換序號，每天限量 2000 份，三天共 6000 份 ~ 先搶先贏！

一般來說要尋找專用濾鏡是滿困難的，因此建議可以先打開 IG 在搜尋欄位搜尋「#麥當勞長堡」，找到其它人已經發文的動態來取得專用濾鏡。接著只要使用此濾鏡拍完，上傳到貼文或限時動態，並且加上「#麥當勞長堡」或「#麥當勞」就可以囉！

（記得帳號要是公開帳號）

上傳之後將貼文、限動傳送給麥當勞官方Instagram @mcdonaldstw，等待小編審核過後，就可以取得長堡即享券兌換序號。

活動辦法：

1. 使用Instagram長堡濾鏡，上傳至個人Instagram貼文/限時動態(須設為公開帳號)

2. 記得hashtag #麥當勞長堡 #麥當勞

3. 將貼文/限時動態紙飛機私訊給麥當勞官方Instagram @mcdonaldstw

4. 靜待小編審核，成功後將免費獲得長堡即享券兌換序號

5. 3/27-4/9 即可到麥當勞餐廳享用免費長堡

每個帳號僅能獲得一張兌換券，每日限量2000張，送完為止唷！

活動期間：2020 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 29 日，連續三天，每日 11:00 至 18:59 止

活動辦法：參加「一拍成真！麥當勞長堡免費吃」活動，就有機會免費獲得「長堡」即享券乙份，共贈送 6,000 份 ( 每日 2,000 份 )，送完為止。