2021麥當勞振興優惠券

最近想吃麥當勞有沒有什麼買一送一優惠？麥當勞即日起至 4/13 日止推出「暖春獨享優惠券」現省 2,671 元起，整組優惠有大家最愛的買一送一、超爽大餐 $100 起、雙人堡滿足  $200 起、買分享盒送雞塊、套餐超值加點、清爽組合、Happy Meal 及活力早餐優惠。將手機畫面給店員看就能直接折抵，中午不知道要吃什麼？把麥當勞優惠拿出來滑一滑就有想法囉！


麥當勞買一送一

麥當勞大薯買一送一

買一送一的品項共有六項，包含有：6 塊麥克雞買一送一*2、冰炫風買一送一、蜂蜜紅茶買一送一、大飲買一送一、特選那堤買一送一，點擊下拉選單，即可選擇要列印的優惠券張數。

麥當勞飲料買一送一

點擊我要列印即可，或將優惠券畫面給店員確認，同樣能夠享有優惠。

超爽大餐 $100 起

麥當勞 麥克雞塊

超爽大餐 $100 起品項包含：四重麥香魚、四重麥香雞、四重吉事牛、四重法式鴨、五享勁辣雞、五享雙層牛、五享麥香魚、五享麥香雞、三拼煙燻鴨、三拼薑燒豬。

雙堡滿足 $200 起

麥當勞現金抵用券

雙人共享餐品項包含有：雙層牛肉吉士堡+麥香魚、勁辣雞腿堡+麥香魚、薑燒豬肉長堡+麥香雞、大麥克+勁辣雞腿堡、雙層牛肉吉士堡+勁辣雞腿堡、大麥克+雙層牛肉吉士堡、煙燻雞肉長堡+薑燒豬肉長堡。以上除兩個漢堡外，均附有：大薯 + 6 塊麥克雞塊 + 中飲x2。

買分享盒送雞塊

麥當勞麥克雞塊買一送一

買分享盒送雞塊，分享盒包含：麥克雞塊分享盒（20 塊）、勁辣香雞翅分享盒（12 塊）、酥嫩雞翅分享盒（12 塊）。

Happy Meal 專屬優惠

麥當勞 優惠券列印

Happy Meal 專屬優惠包含：上午 10：30 後買 Happy Meal 任何套餐 +＄10 元即享「小薯」; +＄10 元即享「蛋捲冰淇淋」 ; +＄75 元即享「10 塊麥克雞塊」。

清爽組合

麥當勞 2021 買一送一

清爽組合內容有：義式烤雞+中杯無糖綠茶、凱薩辣脆雞沙拉+中杯無糖綠茶，兩組合價均為 $100 元。

活力早餐優惠

麥當勞大薯買一送一

最後是早餐的部分，買香雞蛋堡、青蔬滿福堡、豬肉蛋堡、豬肉滿福堡加蛋、香雞蛋堡、鬆餅（3片）等，最低只要加 $1 元就能加購飲品，大家可別錯過難得的好機會囉，到 4/13 前都可使用。

麥當勞優惠券

買任一超值早餐或早安套餐，飲料免費升級為中杯特選黑咖啡(冰/熱)，或者加價享有吉事蛋堡（加 20 元 ）、豬肉滿福堡（加 35 元 ）

2021麥當勞振興優惠券

買豬肉滿福堡、豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡，加 30 元即可享有特選那堤中杯。

2021 麥當勞優惠券：https://campaign.mcdonalds.com.tw/2021MARcoupon/

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