不是詐騙！麥當勞發 0 元薯條、冰淇淋每日中午 12 點準時搶

2019-09-09 12:34:17 9M87

驚喜時段 萬薯齊發

麥當勞推出限時活動，從 9/1~9/15 天天有好康，今日( 9/9 ) 中午 12:00~13:00 有免費薯條 1 萬份、LINE POINTS 九萬點、麥當勞商品限時優惠券等，9/10~9/15 更是有「送你大麥克，我拿蛋捲冰淇淋」，每日限量 580 份。大家中午若不知道要吃什麼，就來抽抽麥當勞，搞不好有小確幸！

麥當勞發薯條

△ 進入活動網頁，點擊當日日期，就可以看到活動啦，小編點擊 9.09 就可看到免費搶薯條活動，限量一萬份。直接點擊圖片，就可以免費吃薯條 ( 也有機會抽到 LINE POINTS 及麥當勞限時優惠商品 )，接著會開啟 LINE，按下下方「立即前往」。

驚喜時段 萬薯齊發

△ 最後就可以看到自己抽到什麼啦，免費薯條是 9/9 日 12~13 點的限時活動，9/10~9/15 則是「送你大麥克，我拿蛋捲冰淇淋」，一樣是 12 點開始，限量 580 份。午餐不知道吃什麼，12 點準時開搶，小確幸搞不好就降臨在你身上。

9/10~9/15 活動須知

麥克好友禮怎麼送

一、 活動期間

每日限量活動賣場開放時間（若商品提早售完賣場即會提早關閉）

2019/09/10 (二) 12:00-18:00 (台灣時間，下同) (限量580份)

2019/09/11 (三) 12:00-18:00 (限量580份)

2019/09/12 (四) 12:00-18:00 (限量580份)

2019/09/13 (五) 12:00-18:00 (限量580份)

2019/09/14 (六) 12:00-18:00 (限量580份)

2019/09/15 (日) 12:00-18:00 (限量600份)

二、 活動位置

1. 麥克好友禮活動指定商品：2019/09/10開放賣場

2. 麥當勞獨家開賣慶活動頁：點此前往活動

3.「LINE酷券」官方帳號：點此加好友

三、麥克好友禮活動方式

活動指定商品：[麥克好友禮]麥當勞大麥克(限「贈送禮物」，才可獲得蛋捲冰淇淋)

活動贈品：[麥克好友禮贈品]麥當勞蛋捲冰淇淋

1. 於上述活動賣場開放期間，「贈送」活動指定商品給朋友(收禮者)

2. 朋友(收禮者)於序號效期內(收到日起算50日內)，至麥當勞限定門市兌換使用活動指定商品（不適用自助點餐機、歡樂送服務）

3. 朋友(收禮者)成功兌換24小時內，送禮者可獲得活動贈品蛋捲冰淇淋1份

4, 送禮者可於「LINE酷券」>「我的酷券」>「商品票券」查看冰淇淋即享券，並於2019/12/31前往麥當勞指定門市完成兌換蛋捲冰淇淋。

範例說明：

熊大(送禮者)2019/09/15於活動賣場贈送禮物給兔兔(收禮者)1份[麥克好友禮]活動指定商品，兔兔最晚於11/03(09/15+49天)前至麥當勞指定門市完成兌換活動商品。熊大將於兔兔成功兌換24小時內，收到[麥克好友禮贈品]蛋捲冰淇淋1份，熊大須於2019/12/31前至麥當勞指定門市完成兌換蛋捲冰淇淋。

活動指定商品：[麥克好友禮]麥當勞大麥克(限「贈送禮物」，才可獲得蛋捲冰淇淋)

傳送門 ( 用手機開 )：https://event-web.line.me/ectw/publication/4889d6562f1627e73d24c50c94772b5e773fe1cf3640b55010214c92fb41994c

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