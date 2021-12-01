麥當勞優惠券 加 1 元多一件

臨時想吃麥當勞，有沒有優惠券能夠使用？麥當勞推出最新年終振興優惠券，有效日期到 12/28 止，優惠內容包含：加 1 元多一件、超爽大餐 100 元起、雙人共享 200 元起、早餐加 1 元多一件、早餐套餐飲料升級、有氧雙人早餐等 6 種優惠，其中最熱門的加 1 元多一件有 6 塊麥克雞、冰旋風、大飲、4 塊麥克雞、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶，幾乎是買一送一的價格了，下面幫大家整理出詳細的麥當勞優惠，直接秀出手機畫面給店員掃描或報代碼都可以唷，趕快把想吃的收藏下來吧。


1. 加 1 元多一件

麥當勞優惠券 加 1 元多一件

加 1 元多一件優惠品項：6 塊麥克雞塊、OREO 冰炫風、大飲、4 塊麥克雞塊、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶。

  • 有效期間：2021年11月24日起至2021年12月28日(或售完為止)
  • 本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用
  • 麥克鷄塊沾醬供應規則：每份四塊、六塊麥克鷄塊提供沾醬1盒，沾醬恕不提供加購
  • 冰炫風(OREO)加一元多一件優惠不適用於期間限定口味
  • 大杯冷飲可選擇汽水類飲品(可口可樂、可口可樂Zero、雪碧)、冰紅茶(檸檬風味/無糖)、冰綠茶(無糖) ，加1元多1件限為同口味之商品
  • 3歲以下幼童，請勿食用蜂蜜與相關製品
  • 蜂蜜系列飲品為食品(非素食)，如有特殊體質、疾病、禁忌者，請諮詢醫師，遵照醫師囑咐
  • 本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用
  • 本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳
  • 圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止
  • 如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

2. 超爽大餐 100 元起

麥當勞 超爽大餐 100 元起

超爽大餐 100 元起優惠品項：四重麥香魚、四重麥香雞、四重吉士牛、五享勁辣雞、五享雙層牛、五享大麥克。

  • 有效期間： 2021年11月24日起至2021年12月28日 (或售完為止)
  • 供應時間為上午10:30後，部份餐廳僅供應特定品項
  • 勁辣香鷄翅一份兩塊，部位恕不指定
  • 小薯恕不可補差額升級
  • 小杯飲料可選擇33元冷飲，包含汽水類飲品(可口可樂、可口可樂Zero、雪碧) 、冰紅茶(檸檬風味/無糖) 及冰綠茶(無糖) ，不含鮮乳；可補差額升級其他飲料(不含大/小玉米湯) ；並可同時享有當檔人氣加點優惠
  • 本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用
  • 本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用
  • 本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳
  • 麥克鷄塊沾醬供應規則：每份四塊麥克鷄塊提供沾醬1盒，沾醬恕不提供加購
  • 圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止
  • 如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

3. 雙人共享 200 元起

麥當勞優惠券
麥當勞 雙人共享 200 元起

原價 308 元以上的漢堡套餐（雙人），搭配優惠券使用只要 200 元起就能吃得到啦，午餐、晚餐使用是比較划算又能吃粗飽的選項。

  • 有效期間： 2021年11月24日起至2021年12月28日(或售完為止)
  • 供應時間為上午10:30後，部份餐廳僅供應特定品項
  • 中杯冷飲包含汽水類飲品(可口可樂、可口可樂Zero、雪碧) 、冰紅茶(檸檬風味/無糖)及冰綠茶(無糖)，亦可選擇小杯熱飲(熱奶茶及熱紅茶)或
  • 杯冰奶茶，可補差額升級其他飲料(不含鮮乳及大/小玉米湯)；若飲料選擇低於38元冷/熱飲，恕不退差額；並可同時享有當檔人氣加點優惠
  • 麥脆鷄腿為棒腿或大腿，部位恕不指定、更換
  • 本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用
  • 本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用
  • 本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳
  • 麥克鷄塊沾醬供應規則：每份六塊麥克鷄塊提供沾醬1盒，沾醬恕不提供加購
  • 圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止
  • 如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

4. 早餐加 1 元多一件

麥當勞 早餐加 1 元多一件

早餐加 1 元多一件優惠品項： 6 塊麥克雞、4 塊麥克雞、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、經典美式咖啡、經典那提。

  • 有效期間：2021年11月24日起至2021年12月28日(或售完為止)
  • 本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用
  • 麥克鷄塊沾醬供應規則：每份四塊、六塊麥克鷄塊提供沾醬1盒，沾醬恕不提供加購
  • 經典美式咖啡/經典那堤加1元多1件限為同品項、同容量、同冰熱之商品，供應時間為上午10:30以前
  • 3歲以下幼童，請勿食用蜂蜜與相關製品
  • 蜂蜜系列飲品為食品(非素食)，如有特殊體質、疾病、禁忌者，請諮詢醫師，遵照醫師囑咐
  • 本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用
  • 本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳
  • 圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止
  • 如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

5. 早餐套餐飲料升級

麥當勞

早餐套餐飲料升級，超值早餐、早安套餐的部分，搭配優惠券使用飲料均能夠免費升級為中杯經典美式咖啡(冰/熱)。

  • 有效期間： 2021年11月24日起至2021年12月28日(或售完為止)
  • 供應時間為上午10:30前，部份餐廳未供應早餐，或僅供應特定品項
  • 本優惠券限搭配超值早餐或早安套餐時使用，超值早餐或早安套餐之飲料可免費升級為中杯經典美式咖啡(冰/熱)，飲料恕不可更換或補差額升級其他飲料；並可同時享有當檔人氣加點優惠
  • 培根番茄嫩蛋焙果堡/起司番茄嫩蛋焙果堡：使用整顆鮮切番茄，番茄片實際尺寸以各麥當勞餐廳實際供應為準
  • 本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用
  • 本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用
  • 本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳
  • 本優惠券限於購買本券指定早餐主餐時使用，每份早餐主餐每次限用一張優惠券
  • 圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止
  • 如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

6. 有氧雙人早餐

麥當勞 有氧雙人早餐

雙人早餐的部分，兩份漢堡＋兩份飲品＋麥克雞塊最低只要 140 元起，跟朋友、同事一起點早餐是不錯的選項。

  • 有效期間： 2021年11月24日起至2021年12月28日(或售完為止)
  • 供應時間為上午10:30前，部份餐廳未供應早餐，或僅供應特定品項
  • 本優惠券於早餐時段使用，38元冷/熱飲包含中杯冷飲(汽水類飲品(可口可樂、可口可樂Zero、雪碧) 、冰紅茶(檸檬風味/無糖)及冰綠茶(無糖))
  • 小杯熱飲(熱奶茶及熱紅茶)或小杯冰奶茶，可補差額升級其他飲料(不含鮮乳及大/小玉米湯)；若飲料選擇低於38元冷/熱飲，恕不退差額；並可同時享有當檔人氣加點優惠
  • 本券優惠產品以本券內項目為限，可重複使用
  • 本券優惠不得更換、兌換現金、與麥當勞APP優惠券或其他優惠合併使用
  • 本優惠券限台灣麥當勞餐廳使用，不適用於歡樂送服務及部份特殊餐廳
  • 麥克鷄塊沾醬供應規則：每份四塊、六塊麥克鷄塊提供沾醬1盒，沾醬恕不提供加購
  • 圖片僅供參考，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間、數量及口味以各餐廳實際供應為準，數量有限，售完為止
  • 如因疫情或航運等不可抗力之原因致本活動停止或若干品項暫時停止供應等情事，麥當勞保有解釋、隨時調整活動辦法、活動時間、活動內容、優惠政策及終止活動之權利

傳送門：麥當勞優惠券 出示直接用

麥當勞優惠券下載，麥克雞塊加 1 元多一件等 6 大優惠 (12/28 止 ) 相關文章

訪客留言

麥當勞優惠券下載，麥克雞塊加 1 元多一件等 6 大優惠 (12/28 止 ) 參考資料

高價筆電收購 麥當勞1元嗑6雞塊！買1送1「炸雞免費吃」攻略一次看 - 4fcb73f7 的部落格 - udn部落格
年底到了，荷包直接省起來！不少業者祭出買1送1優惠，只要半價優惠就能爽吃炸雞、冰淇淋；此外，麥當勞直接祭出「加1元多1件」超狂活動，麥克雞塊、OREO冰炫風、美式那堤等全都有，其中麥克雞塊1元就能吃到6塊超划算，懶人包攻略一次看！ ...
「2021麥當勞振興優惠券」快收！6大優惠餐點平均價歡樂送優惠碼一次網羅 - CP值
麥當勞年末最新優惠來啦，粉絲們快收！「2021年終振興優惠券」不只有冰炫風、麥克雞塊「加1元多1件」、單人套餐也只要 100 元，連續 35 天不論內用、外帶、得來速、數位自助點餐機點餐都能優惠拿滿，歡樂送還有專屬優惠碼，同享單點加 1 元多 1 件！ ...
2021麥當勞優惠券（連續35天麥當勞天天加1多1件
7 天前 — 2021麥當勞優惠券，天天讓你麥當勞買一送一，麥當勞在2021年底推出年底振興優惠券，2021/11/24 ~ 12/28，連續35天的麥當勞超值優惠，現省2860元起，讓 ...
現正推出：2021 最新優惠與活動｜麥當勞 McDonald&#39;s
2021 年麥當勞現正推出：最新推出的美食、最新活動（新品、買一送一優惠等）、激省優惠券下載、信用卡優惠活動、歡樂送優惠代碼都在這裡！立即點擊頁面，了解麥當勞的最新
麥當勞 優惠券、折價券、優惠內容、優惠卷
麥當勞 優惠券、折價券、優惠內容、優惠卷 《前往麥當勞官網》《麥當勞臉書》※麥當勞保有隨時調整 ... 麥當勞x 悠遊卡》點餐嗶嗶超值早餐悠遊享【2021/10/26 止】.
黑五優惠就是今天！小七咖啡第2杯5折、星巴克買1送1 | 生活 | 三立新聞網 SETN.COM
2021/11/26 · 麥當勞 11月24日起至12月28日止，除了紙本優惠券外，民眾也可以到麥當勞官網下載數位版本「年終振興優惠券」，最多可省下2860元，而備受關注的 ...
麥當勞》年終振興優惠券！！加一元多一件、各式精選餐組
17 小時前 — 人氣商品麥克鷄塊、蜂蜜紅(奶)茶、OREO冰炫風加一元多一件！ 更多精選餐組，優惠只到2021/12/28，早午晚餐都能用！ 數量有限售完為止，這一波真的有省 ...
麥當勞優惠券 6塊麥克雞買一送一優惠現省 2860元，只到1228號！ - LINE購物
2021/11/28 · 麥當勞優惠券 即日起至2021年12月28日 天天都可以使用，這次活動內容相當豐富，不管是買一送一活動、超爽大餐還是雙人共享餐， 麥當勞優惠券 6塊麥克雞買一送一優惠現省 2860元，只到12/28號！
麥當勞優惠券！麥當勞「現烤焙果」回歸加送2抹醬！麥克雞塊、冰炫風、蜂蜜奶茶只要1元 - BEAUTY美人圈
2021/11/23 · 麥當勞優惠券來了！麥當勞推出「年終振興優惠券」，超多好康直接現省近3000元，麥克雞塊、冰炫風等更有1元優惠，麥當勞也宣布「現烤焙果」強勢回歸 ，加限期推出「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」與「雙蝦天婦羅堡」，麥當勞優惠下載網址、焙果&amp;新品開賣日請見內文喔 ...
2021 麥當勞有買一送一優惠嗎？各式優惠券整理 | 綠色工廠
2021/3/10 · 2021 麥當勞振興優惠券：買一送一 / 早餐 1 元加購 / 超值加購 (4/13 前都可使用)，麥當勞買一送一,麥當勞 優惠券列印,麥當勞現金抵用券,麥當勞飲料買一送一,麥當勞麥克雞塊買一送一最近想吃麥當勞有沒有什麼買一送一優惠？麥當勞即日起至 4/13 日止推出「暖春獨享 ...