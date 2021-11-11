每年 11/11 都是電商祭出最大優惠給消費者的時刻，除了產品之外，最實際「吃」的方面有沒有什麼優惠呢？小編幫大家整理出全台灣 4 家速食業者：麥當勞、肯德基、摩斯漢堡及漢堡王 1111 優惠。其中麥當勞推出刮刮樂送大薯買一送一、肯德基推出雞塊 1 折、摩斯漢堡大薯買一送一、漢堡王 111 元光棍套餐，來看看哪家優惠最合你的胃口吧。
麥當勞 App 將於 1111 當天，推出「一日限定刮刮樂－薯條積分隨你刮」，品項包括「大薯買 1 送 1」優惠券等...，此外蝦皮購物也推出「麥當勞蛋捲冰淇淋即享券」只要 1 元限量搶購（11/11 凌晨 0 點開搶）。
麥當勞 1111 優惠
下載：
麥當勞 App ( Google Play 下載 )
麥當勞 App ( App Store 下載 )
肯德基 1111 優惠
【 歡慶雙11，PK App 會員獨享超狂優惠】
11/9～11/11 限時 3 天，超狂優惠不到 1 折，活動期間每日 10:00、15:00、20:00 準時開搶，售完為止，每天再抽五名幸運會員 PK 點數 5 倍加贈。
- $11 上校雞塊分享盒 超狂優惠不到 1 折
- $111 開心雞省雙享餐瘋狂 36 折
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摩斯漢堡 1111 優惠
11/10-11/11 連續兩天，摩斯薯條（大薯）買一送一。
漢堡王 1111 優惠
光棍節限定：光棍薯薯餐
光棍堡該長什麼樣？佛心組合讓你心平氣和！香烤 4 吋芝麻麵包，包夾美乃滋、獨門 BBQ 醬、再夾一份光棍薯條，沒有肉慾誘惑，滿滿薯條真的有夠棍！
- 適用時間：2021/11/9-11/22 每日上午 10：30~打烊前 30 分鐘
- 適用門市：全門市，每日 1030-打烊前 30 分鐘(機場、兒童樂園、竹科台積P1店、台中美光店、南科台積店不適用此活動)
- 優惠價：套餐 111 元。
光棍節加碼：POCKY 光棍聖代
臨櫃消費加碼再一發!臨櫃消費任何品項滿 $99 即可以加 $49 享限定版 POCKY 光棍聖代一杯(巧克力 OR 草莓)
- 適用時間：2021/11/9-11/22 每日上午 10：30~打烊前 30 分鐘
- 適用門市：全台上市，部分門市無售(微風南山/微風北車/欣欣/新師大/機場/樹林/竹科台積/美光/南科台積/兒園/嘉義/台南崇學)