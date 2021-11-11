手機升級 5G 資費卻還停留在 4G 嗎？想趁雙 11 看看有沒有便宜的 5G 資費可以跳槽嗎？2021 1111 開跑，從今年推出的優惠看來，並沒有當時 4G 499 之亂如此優惠，而是以搶佔 5G 用戶為主，而且從價格看來，五家有四家沒什麼差異，看起來像是約好的？最優惠的依然還是「台灣之星」只要 299 元就能 5G 吃到飽不降速，當然還沒有 5G 手機想要看看 4G 資費也不是沒有，大家能夠根據自己的需求在雙 11 找到不同的方案，下方小編提供全台 5 大電信雙 11 5G 吃到飽資費懶人包提供給大家比較比較啦。

先說每家電信並非只有以下列出的方案，下面小編都是幫大家列出「最低價」5G 雙 11 資費，當然還有各種更高價的方案，詳細情形大家可以到幫大家準備好的各大電信官網查看。

中華電信 遠傳電信 台灣大哥大 亞太電信 台灣之星 月租費 599 元起 599 元 599 元 599 元 299 元 限速 1. 網速極限500Mbps 2. 到量降速為 5Mbps 1. 網速極限500Mbps 2. 到量降速為 4G 網路 1. 到量降速為 4G 網路 免費 40GB，超量降速 12Mbps 不限速 內容 1. 5G 網路 ，行動上網量 24GB 2. 網內前 5 分鐘免費 3. VoLTE + Wi-Fi Calling 4. 有預繳金 2500 元 5. 即時加贈 Hami Point 2,500 點 1. 5G 網路，行動上網量 24GB 2. 網內通話免費



3. friDay 購物每月滿額最高 4% 回饋 4. 送 1200 遠傳幣 5. 免預繳金 1. 1. 5G 網路，行動上網量 24GB



2. 網內通話免費講到飽



3. 合約期間每月享momo幣基本回饋$100 + 購物回饋$150~$350 4. 送myVideo & MyMusic 3個月免費 5. 送GeForce NOW 1個月免費 1. 11/14 前加贈 5G 上網流量包 111GB 2. 需預繳 1. 5G 上網吃到飽

2. 網內免費



網外 30分鐘/月 送 60 分鐘 送 30 分鐘 無贈送 100 分鐘 市話 30分鐘/月 - - 申辦期限 11/30 止 即日起至 11/30 即日起至 11/30 即日起至 11/30 11/8~11/12 綁約 12/24/30 個月 12/24 個月 12 個月 18 個月 30 個月 資格 新申辦、攜碼、續約

(限中華電信官網線上申請) 新申辦、攜碼限定 新申辦、攜碼網路門市限定 新申辦、攜碼限定 限量 8 萬門 活動網址 中華電信官網 遠傳電信官方網站 台灣大哥大官方網站 亞太電信官方網站 台灣之星官網

中華電信 1111 資費 精采 5G 四季饗宴方案

「精采 5G 四季饗宴方案」活動期間至 110/11/30 止，有其最短租期 12/ 24 / 30個月且須預繳，新辦、攜碼、續約(或無租約)均適用。方案優惠內容及限制條件比照【精采5G購機方案】，限合約期間有效。

雙 11 網路限定，「點數虛寶瘋狂送-雙11狂飆5G拿破萬點數購物金!」申請精采 5G 四季饗宴月繳999元(含)以上-租期 24 / 30個月方案，享加碼送「Hami Point 1,111點」 及限量《絕地求生：未來之役》限量虛寶 ! 活動期間為 110/11/01-110/11/15止，即於活動期間至中華電信網路門市申辦精采 5G 四季饗宴月繳 999 元(含)以上-租期 24/30 個月方案，享加碼贈送Hami Point 1,111點優惠，其點數將於申辦竣工完成後立即匯入行動門號租用人證號或公司統編下，系統將自動以簡訊通知。

下表幫大家整理出中華電信 5G 方案最便宜的購機資費：

中華電信 月租費 599 元起 限速 1. 網速極限500Mbps 2. 到量降速為 5Mbps 內容 1. 5G 網路 ，行動上網量 24GB 2. 網內前 5 分鐘免費 3. VoLTE + Wi-Fi Calling 4. 有預繳金 2500 元 5. 即時加贈 Hami Point 2,500 點 網外 30分鐘/月 市話 30分鐘/月 申辦期限 11/30 止 綁約 12/24/30 個月 資格 新申辦、攜碼、續約

(限中華電信官網線上申請)

申請網址：

遠傳電信 1111 資費方案

本方案限於本月底前新申辦/攜碼搭配心 5G 指定方案，簽約 12/24 個月，申請人同意申辦後系統將自動建立一個『遠傳心生活 App 帳號』，待用戶以免註冊方式登錄後(將申辦「遠傳幣方案」SIM 卡放入設備(手機／平板)，在遠傳行動網路環境下登入)，方能正式啟用。

遠傳電信 月租費 599 元 限速 1. 網速極限500Mbps 2. 到量降速為 4G 網路 內容 1. 5G 網路，行動上網量 24GB 2. 網內通話免費



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台灣大哥大 1111 資費方案

台灣大哥大 月租費 599 元 限速 1. 到量降速為 4G 網路 內容 1. 1. 5G 網路，行動上網量 24GB



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亞太電信 1111 資費方案

亞太電信 月租費 599 元 限速 免費 40GB，超量降速 12Mbps 內容 1. 11/14 前加贈 5G 上網流量包 111GB 2. 需預繳 網外 無贈送 市話 申辦期限 即日起至 11/30 綁約 18 個月 資格 新申辦、攜碼限定

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台灣之星 1111 資費方案

台灣之星 月租費 299 元 限速 不限速 內容 1. 5G 上網吃到飽

2. 網內免費



網外 100 分鐘 市話 申辦期限 11/8~11/12 綁約 30 個月 資格 限量 8 萬門



活動網址：台灣之星官網