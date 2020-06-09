0月租2020

現在個資洩漏的情形非常嚴重，要如何才可以避免這樣的情形呢？只能說防不勝防，目前只能用消極的方法，就是擁有一支專門用來驗證手機號碼、填寫各種資料時所使用的門號，將自己真正的門號分開，如此一來就算手機號碼不小心被洩露出去，也不是自己主要使用的門號，那要如何用最低成本擁有一隻門號呢？沒錯～今天小編要跟大家分享的就是台灣之星所推出的終身 0 月租活動，活動只到 6 月 30 日，有需求的朋友們，這種可遇不可求的機會，就別猶豫啦！

台灣之星

 台灣之星這個活動除了要在 6 月 30 以前申辦外，還有一個申辦條件：網路門市限定，所有的申辦流程全部都只要在網路上完成就可以啦。

台灣之星
 
這個月租 0 元的活動，就看你使用多少上網流量以及通話量，用多少繳多少就不會有負擔囉，這個活動是原 488 吃到飽方案，是每月直接扣 488 的優惠方案，而電信費用補貼款就有 5856 元再乘上違約到期日數，因此若要 NP 的話會有相當高的違約金，大家就別動 NP 腦筋啦。

台灣之星這個方案真的是 0 元嗎？不是的，還需要負擔設定費 300 元以及運費 200 元 (若你選擇 eSIM 就沒有)，因此你整功需要付出 500 元的申辦這個門號，另外還有一個唯一的條件就是，這 12 個月以內必須有語音通話或是上網流量產生，否則會被收取 300 塊的額外費用，這些就是這個 0 元專案所有的條件限制，如果覺得可以接受的話就趕緊辦一個吧，畢竟是限時的優惠，不是天天有的。

台星0月租續約

進入活動官網之後點擊立即申辦，接著可以選擇門號，這邊選擇門號是不用付費的，大家放心選吧。

0月租2020

選擇完門號之後，看看是否有要加購的商品，沒有的話點擊下一步。

0月租上網資費

最後選擇 SIM 卡有提供 eSIM 的選擇，如果你的手機有支援的話直接選擇 eSIM 就可以囉。

台灣之星終身0月租

台灣之星

台灣之星0月租

最後會進行各種驗證以及輸入個人資料，你需要準備好身分證、健保卡，以及讀卡機搭配銀行金融卡來驗證身份，驗證完身分並繳費後，就可以等待 SIM 卡寄來囉。

傳送門：台灣之星終身 0 月租活動頁面

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