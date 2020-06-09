出國網路流量用光了，又迷路不知道怎麼走回飯店怎麼辦？或擔心查地圖路線消耗流量很快？（雖然目前出國風險高，還是可以為未來作準備～）今天要與大家分享的是離線地圖 Pocket Earth PRO，支援全世界圖資，除了地圖外，還能夠同步下載同時擁有 7 種言的維基百科。此外，Pocket Earth PRO 只會在導航時啟用 GPS，因此用這款離線地圖還能大大延長手機的續行時間，未來有規劃出國的朋友，趁限時免費先收下吧。你也可以參考：MAPS.ME 永久免費離線地圖，出國旅行迷路，全世界國家全收錄（iOS、Android）

這款 Pocket Earth PRO 只支援 iOS 系統，目前 App Store 限時免費下載，下載之後若不喜歡再刪掉即可，要用的時候再載回來一樣是免費唷。

雖然都是英文，但使用方法滿簡單的，開啟後長按一個你要下載的地區，就會出現圖釘圖示，再輕按一下即可從資料庫下載該地區的地圖。Pocket Earth PRO 的圖資來自開放資料 openstreetmap.org，可以到上面看看你要前往的國家是否有圖資。

打開 App 後也可以查看目前有圖資的國家，不過台灣目前並不是所有地區都有圖資，直接在這裡也可以下載地圖。

相較於台灣，日本的圖資就相對完整，下載完畢後，點擊右下方的圖示可以定位自己目前所在區域，再長按地圖上你要前往的目的地進入導航，若你是走路的話，建議按下下方中間的指標，可以進入指北針模式，整個地圖會依照你的方位來變動方向。

另外 Pocket Earth PRO 也支援我的最愛地點模式，若將飯店設定為我的最愛，出門要回住宿點時，就可以快速一鍵導航囉。總之出國前下載離線地圖就像給自己一個安心，若真的走失或網路訊號不好時，就可以派上用場啦~

下載：

Pocket Earth PRO（App Store 下載）