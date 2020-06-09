Pocket Earth PRO

出國網路流量用光了，又迷路不知道怎麼走回飯店怎麼辦？或擔心查地圖路線消耗流量很快？（雖然目前出國風險高，還是可以為未來作準備～）今天要與大家分享的是離線地圖 Pocket Earth PRO，支援全世界圖資，除了地圖外，還能夠同步下載同時擁有 7 種言的維基百科。此外，Pocket Earth PRO 只會在導航時啟用 GPS，因此用這款離線地圖還能大大延長手機的續行時間，未來有規劃出國的朋友，趁限時免費先收下吧。你也可以參考：MAPS.ME 永久免費離線地圖，出國旅行迷路，全世界國家全收錄（iOS、Android）

Pocket Earth PRO

這款 Pocket Earth PRO 只支援 iOS 系統，目前 App Store 限時免費下載，下載之後若不喜歡再刪掉即可，要用的時候再載回來一樣是免費唷。

雖然都是英文，但使用方法滿簡單的，開啟後長按一個你要下載的地區，就會出現圖釘圖示，再輕按一下即可從資料庫下載該地區的地圖。Pocket Earth PRO 的圖資來自開放資料 openstreetmap.org，可以到上面看看你要前往的國家是否有圖資。

東京縣地圖

打開 App 後也可以查看目前有圖資的國家，不過台灣目前並不是所有地區都有圖資，直接在這裡也可以下載地圖。

離線地圖下載

相較於台灣，日本的圖資就相對完整，下載完畢後，點擊右下方的圖示可以定位自己目前所在區域，再長按地圖上你要前往的目的地進入導航，若你是走路的話，建議按下下方中間的指標，可以進入指北針模式，整個地圖會依照你的方位來變動方向。

澳洲離線地圖

另外  Pocket Earth PRO 也支援我的最愛地點模式，若將飯店設定為我的最愛，出門要回住宿點時，就可以快速一鍵導航囉。總之出國前下載離線地圖就像給自己一個安心，若真的走失或網路訊號不好時，就可以派上用場啦~

下載：
Pocket Earth PRO（App Store 下載）

限時免費 Pocket Earth PRO 全世界離線地圖下載，具備維基百科導覽功能 相關文章

訪客留言

限時免費 Pocket Earth PRO 全世界離線地圖下載，具備維基百科導覽功能 參考資料

超實用離線地圖Pocket Earth PRO 限免快收！（使用 ... - Zi 字媒體
11 小時前 - 這幾天我們也發現一個還不錯的應用正好在限時免費當中。繼續閱讀超實用離線地圖Pocket Earth PRO 使用心得報導內文。 Pocket Earth PRO
【限時免費APP】Pocket Earth PRO Offline Maps... - APP玩家-Fun iPhone部落格 | Facebook
【限時免費APP】Pocket Earth PRO Offline Maps (袖珍全球離線地圖和旅遊指南) Pocket Earth PRO Offline Maps ：出國旅遊難免會碰上各式各樣的情況，而迷路時沒有網路可以搜尋地圖可能是最讓人感到無助的意外之一了。今日限免得《Pocket Earth... ...
免費軟件分享 HKITSHARE: 全球離線地圖《 Pocket Earth PRO Offline Maps 》原價 US$4.99 限時免費
全球離線地圖《 Pocket Earth PRO Offline Maps 》原價 US$4.99 限時免費 支援離線使用地圖，也具備語音導航功能，可以節省不少漫遊數據費用。 Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch 下載軟件 張貼者 ... ...
GOG.com 無需DRM破解，免費下載經典老遊戲世紀爭霸
老實說，我對即時戰略遊戲比較不熟，不過有個好消息可以和大家分享，國外以販售無DRM特價老遊戲下載著稱的經典骨灰遊戲網站：「GOG.com」，他們在這一波假期特惠中，提供了經典即時戰略遊戲：「世紀爭霸黃金版」的限時免費下載（到台灣時間14日
Microsoft 365 產品、應用程式和服務
2013/1/29 · 從家庭到公司、從電腦到網路，以及可隨身攜帶的裝置，Microsoft 提供您創造最佳工作成果所需的工具。 升級至 Microsoft 365 以在多部 PC、Mac 和裝置上使用最新的應用程式和服務。您的訂閱也包含每個使用者 1 TB OneDrive 雲端儲存空間、技術支援和其他服務。
「折扣超好用」就算人生也要地熟，旅行中最好用的地圖APP全 ...
比起其他APP或多或少需要付費解鎖，這款APP完全免費，而且普通地圖應有的功能它也完全必備，但是它的離線是基於緩存而非下載。 ... 圖片來自&nbsp;...
台灣背包客棧推出「背包地圖」 App 可離線環遊世界自助旅行
「背包地圖」目前只有 Android 版，最大特色就是在景點地圖中整合了背包客棧上最精華的自助旅行文章，讓我們可以在地圖規劃行程時，也能查詢這些旅行達人的經驗，而且參考資料遍佈全球，還支援離線地圖與筆記等功能。
Minecraft: Java Edition 下載 | Minecraft
下載並開啟 Minecraft.msi 來執行遊戲安裝程式。然後只要依循安裝程式中的說明即可。 第一次啟動遊戲時會需要有網路連線，但在那之後就可以離線玩遊戲，不會有任何問題。
旅遊必備世界離線地圖《Pocket Earth PRO》限時免費 - 流動日報
1 天前 - 出國旅遊難免會碰上各式各樣的情況，而迷路時沒有網路可以搜尋地圖可能是最讓人感到無助的意外之一了。今日限免得《Pocket Earth PRO》則可以&nbsp;...
Google 地球
建立故事和地圖 With creation tools, you can draw on the map, add your photos and videos, customize your view, and share and collaborate with others. 自訂視圖 善用 Google 地球的 ...