Google 地圖除了導航，還有哪些鮮為人知，卻又非常實用的功能呢？今天 9m87 來盤點 7 個 Google 地圖隱藏版功能分享給大家，在導航的路上，如果知道這些小密技，絕對可以讓你如虎添翼，在每個重要時刻派上用場，包含：記住停車位置、邊聽歌邊導航、分享行程、設定出發時間、分享最愛地點、測速照相提醒與離線地圖等七個隱藏版功能，希望對於大家在使用 Google 導航時，能有所幫助，話不多說趕快來看看吧！

1. 記住停車位置

△ 首先是大家開車出門一定會遇到的「停車問題」，年紀一大常常停好車回程之後，就忘記車停哪了，這時我們可以用 Google 地圖中的小功能，來幫我們記住停車位置，忘記車停哪裡的話，一樣只要打開 Google 地圖，就可以導航到停車位啦！詳細教學請看：Google 地圖停車功能，忘記車停哪有救啦！

2. 邊導航邊聽歌

△ 開車很討厭聽廣播，重點是還有一堆賣藥的嗎？想要只聽音樂，卻要跳離導航介面覺得麻煩？別擔心，Google 地圖將 Spotify、Google Play 音樂整合進來了，完全不需要跳離導航介面，就可以操作播放、暫停、上一首、下一首沒有問題，設定好之後從此開車就不會一直聽到廣播賣藥、選舉廣告啦！如何設定請看：Google 地圖可以邊導航邊聽 Spotify 啦！

3. 分享行程進度給朋友，不用一直被問：到哪裡了？

△ 開車去找朋友，或是跟朋友約聚餐，先到的一定會問候到的一個問題：「你到哪裡了？」，其實一個人開車的話回覆這種訊息既危險又麻煩，只要在開車之前，將彼此的行程分享給對方，不管誰先到，就可以在 Google 地圖中查看目前位置，可以設定分享時間，過了分享時間後，自己的位置對方也就看不到，所以基本上不用擔心隱私問題！如何分享行程給朋友：Google 地圖分享行程進度功能，我帶路請你跟著走

4. 設定出發時間

△ 再來是出發時間設定，點擊右上方的三個點點，進入功能選單，找到設定「出發和抵達時間」。

△ 接著就可以在這裡設定出發時間，如果你在查詢、規劃行程，可以利用這個功能來模擬出發及到達時間，雖然整點往後推算起來很快但如果是有個位數的話，還是直接輸入，讓 Google 地圖幫我們算好比較快！

5. 分享最愛地點

△ 分享地點的功能，我個人覺得非常適合用來當作口袋美食清單使用，常常在臉書上滑到美食，就可以用這個功能儲存下來，分享給朋友，不然老實說一滑過去過一小時就忘記啦，點擊左上角的「你的地點」，再點擊右下方的＋號就可以新增地點啦！

△ 新增好地點之後，按下分享，就能與好友分享這些私藏的口袋名單囉！

6. 測速照相提醒

△ 雖然 Google 地圖目前測速功能還沒有釋出（Google 地圖超速提醒、測速照相提醒在 9 國家推出，避免超速罰單！），但我們可以利用一款免費的第三方 APP 來做到測速照相提醒的功能，自從用了這個方法之後到現在都還沒有被開過超速罰單，尤其是那種移動式雷達準確度真的相當高啊！不管是 iOS 還是 Android 通通都可以用！詳細教學可以參考：神盾測速照相搭配 Google 導航簡直神器，自從用它沒被開過罰單（iOS、Android）

７. 離線地圖預先下載

開車導航使用 Google 地圖需要行動網路，若是不是網路吃到飽的用戶，可以預先將離線地圖下載好，這樣就不擔心網路流量。二來並不是所有的路線行動網路都是有訊號的，所以若已經預訂好路線之後，頗建議先把離線地圖下載好，不擔心流量之外，更不擔心中途網路斷線問題，開車上路更安心喔！參考：台灣離線地圖下載，單車、登山、戶外旅遊免網路輕鬆使用地圖