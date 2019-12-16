看膩了一成不變的 PPT 簡報嗎？或是舉辦旅遊分享會、行程說明會等講座，總是讓 PPT 牽著鼻子走？今天小編要跟大家分享一個更吸睛的簡報方式，也就是 Google Earth 推出的新功能，打開 Chrome 瀏覽器就能製作，透過 3D 環景及圖示的方式，或許對於講者來說，更能夠聚焦自己想表達的話語給聽眾，聽眾也更能夠吸收講者想傳達的，而不是把注意力放在 PPT 簡報上的文字。你也可以參考：沒有空拍機 Google Earth Studio 也能做出電影級的空拍影片！

把重點拿到前面好了，用 Google Earth 可以做出什麼樣的效果呢？先來看看這樣的效果會不會更吸眼球呢：

https://drive.google.com/open?id=1zvwJPyEiYxrTS9X3PcywvAn1-3UoyWy5&usp=sharing

△ 看完效果如何後，馬上來瞭解看看要如何製作吧～首先用 Chrome 打開 Google Earth，找到左側倒數第二個圖示來建立「新專案」。

△ 接著幫自己的專案命名標題，點擊「搜尋以新增景點」後就可以開始輸入景點囉。有任何的新進度，都會立即儲存到你的 Google 雲端硬碟中，就像使用 Google Doc 文件一樣，是即時儲存的。

△ 接著開始輸入你想分享的經典，按下「新增至新專案」就可以啦！新增的景點會自動從維基百科上擷取介紹。

△ 預設是用景點名稱作為標題，你也可以用「第一天行程」、「景點一」等...方便大家辨識的名稱作為標題，確認沒問題的話按下儲存就可以啦！

△ 除了用搜尋的方式增加景點外，有些景點用搜尋的方式是沒辦法找到的，這時你可以點擊地圖左下角的圖示，來圈選出一個封閉範圍增加景點，也可以點擊「地標」圖示直接點出景點位置。

△ 新增後的景點會跑到左側的專案中，可以上下拖移更換順序，點擊「鉛筆」icon 可以做更進階的編輯。

△ 例如景點介紹自己打說明、自己想分享的重點提示等，也可以重新設定地標圖示及顏色。

△ 你可以透過滑鼠來自由決定環景的視角、縮放、位置，確定位置後按左下角的「擷取這個畫面」就可以囉。

△ 此外也支援 Google 街景功能，直接把右下角的小人抓到任何一個你想要呈現的地方。

△ 這時就可以看到更詳細的畫面，點擊左下角的「地標」來儲存畫面。

△ 景點都設定完畢後，按下「簡報」按鍵，就可以開始做簡報分享啦！如果要分享給朋友也可以透過 Email、複製連結的方式，真的非常方便～但是用 Google Earth 做簡報的話，請切記不要轉到讓台下的觀眾頭暈啊～越簡單的鏡位越好喔！

傳送門：Google Earth （用 Chrome 開啟）