旅遊簡報製作工具

看膩了一成不變的 PPT 簡報嗎？或是舉辦旅遊分享會、行程說明會等講座，總是讓 PPT 牽著鼻子走？今天小編要跟大家分享一個更吸睛的簡報方式，也就是 Google Earth 推出的新功能，打開 Chrome 瀏覽器就能製作，透過 3D 環景及圖示的方式，或許對於講者來說，更能夠聚焦自己想表達的話語給聽眾，聽眾也更能夠吸收講者想傳達的，而不是把注意力放在 PPT 簡報上的文字。你也可以參考：沒有空拍機 Google Earth Studio 也能做出電影級的空拍影片！

把重點拿到前面好了，用 Google Earth 可以做出什麼樣的效果呢？先來看看這樣的效果會不會更吸眼球呢：
https://drive.google.com/open?id=1zvwJPyEiYxrTS9X3PcywvAn1-3UoyWy5&usp=sharing

Google Earth簡報

△ 看完效果如何後，馬上來瞭解看看要如何製作吧～首先用  Chrome 打開 Google Earth，找到左側倒數第二個圖示來建立「新專案」。

Google Earth簡報怎麼用

△ 接著幫自己的專案命名標題，點擊「搜尋以新增景點」後就可以開始輸入景點囉。有任何的新進度，都會立即儲存到你的 Google 雲端硬碟中，就像使用 Google Doc 文件一樣，是即時儲存的。

Google Earth簡報

△ 接著開始輸入你想分享的經典，按下「新增至新專案」就可以啦！新增的景點會自動從維基百科上擷取介紹。

Google Earth簡報

△ 預設是用景點名稱作為標題，你也可以用「第一天行程」、「景點一」等...方便大家辨識的名稱作為標題，確認沒問題的話按下儲存就可以啦！

Google Earth 做簡報

△ 除了用搜尋的方式增加景點外，有些景點用搜尋的方式是沒辦法找到的，這時你可以點擊地圖左下角的圖示，來圈選出一個封閉範圍增加景點，也可以點擊「地標」圖示直接點出景點位置。

Google Earth簡報

△ 新增後的景點會跑到左側的專案中，可以上下拖移更換順序，點擊「鉛筆」icon 可以做更進階的編輯。

旅遊簡報製作工具

△ 例如景點介紹自己打說明、自己想分享的重點提示等，也可以重新設定地標圖示及顏色。

旅遊簡報模版

△ 你可以透過滑鼠來自由決定環景的視角、縮放、位置，確定位置後按左下角的「擷取這個畫面」就可以囉。

Google Earth簡報

△ 此外也支援 Google 街景功能，直接把右下角的小人抓到任何一個你想要呈現的地方。

Google Earth 簡報教學

△ 這時就可以看到更詳細的畫面，點擊左下角的「地標」來儲存畫面。

Google Earth 新功能

△ 景點都設定完畢後，按下「簡報」按鍵，就可以開始做簡報分享啦！如果要分享給朋友也可以透過 Email、複製連結的方式，真的非常方便～但是用 Google Earth 做簡報的話，請切記不要轉到讓台下的觀眾頭暈啊～越簡單的鏡位越好喔！

傳送門：Google Earth （用 Chrome 開啟）

旅遊簡報用 PPT 落伍了！Google Earth 新功能製作更吸眼球的行程演示 相關文章

訪客留言

旅遊簡報用 PPT 落伍了！Google Earth 新功能製作更吸眼球的行程演示 參考資料

Google 相簿團隊傳授10個私房密技，有些我也沒想到
老師研究者：製作地理、歷史相關的說故事簡報。 新的創作工具更加簡單易用（相對製作影片來說），擁有和「我的地圖」類似的添加地標、繪製路線、插入自己的影音與解說等等功能，並且搭配 Google 地球的 3D 動畫進行呈現。
自訂地圖麻煩？我都這樣輕鬆在 Google 地圖規劃旅行
和台下更多互動！ Google 簡報新增觀眾即時問答實測 自訂地圖麻煩？我都這樣輕鬆在 Google 地圖規劃旅行 Gmail App 開放 Exchange 信箱、日曆、聯絡人同步 GeoGebra 讓學生愛上數學的免費中文互動教學工具 出差神功能！從此不需要在 Google 地圖找客戶 ...
和台下更多互動！ Google 簡報新增觀眾即時問答實測 - 電腦玩物
但是今天Google 簡報推出的新功能，讓講者與聽眾之間的互動更升級，聽眾可以即時 ... 這個全新的功能，就叫做「觀眾問答工具」，下面就讓我來實作看看，探究這個功能如何 ... 這次的更新，讓Google 簡報多了更有想像力的即時互動設計空間，喜歡 .... 站長我本人也「成功的」克制自己連續幾天先休息一下離開網路新資訊的世界，原因是&nbsp;...
簡報製作難？ - 淡江大學
簡報，全名為簡述報告，又稱幻燈片、演示文稿，呈現的形式很多元，像是傳統的印刷、 ... 選擇範本時盡量避免使用過多的色彩，以免在製作後面的內容時，畫面顯會顯得雜亂。 .... 提高簡報吸引力的PowerPoint設計實作法則》、維基百科、14張投影片，總結做 ..... 使用免費的「比Google 表單更吸睛的超互動免費線上問券調查：Typeform」 。
電腦玩物
大概在 2012 年底時， Google 地球開始利用衛星照片製作全球地貌的縮時攝影，而今天， Google 宣布了這個功能的重大更新，地球地貌的衛星照片擴張到從 1984 年到 2016 年，過去 32 年的全球地貌記錄，這來自於五顆主要衛星拍攝的五百多萬張衛星照片。 ...
如何在我的地圖中插入 Google 相簿照片但不會變黑？
今天這篇文章，來解決讀者看過「Google Maps 我的地圖完全教學！規劃自助旅行攻略」一文後，常常詢問我的一個問題：「如何在 Google 的『我的地圖』中插入 Google 相簿的照片檔案，但是卻不會在第二天照片預覽圖通通變黑幕？
怎样做出优秀的扁平化设计风格PPT 或Keynote 幻灯片演示文稿？ - 知乎
怎样将扁平化的设计理念融入到ppt的制作中？ ... 你的同事了解也使用那些Powerpoint的模板，如果你不在幻灯片的美感上下点功夫，你的同事马上就能觉察出来。 ... Piknik是地球上最基本的色彩工具之一，绝对是我的至爱之一。 .... 你不能往片子上填这么多内容却完全没有丧失其功能。 ..... 然后做出来了这个东西（当时班级要搞旅游）.
簡報範例大全！10個網站幫你做出完美簡報 - 雲端辦公術 - 職場 - 商業周刊｜商周
2013/5/21 · 我自己並沒有很常製作PowerPoint簡報，大概也是因為這樣，每當有需要為明天的報告製作簡報時，總是會為了如何截取內容？如何編排段落？使用何種版型？應該加入哪些設計？而苦惱不已。當然，有很多書籍或網路上的教學都會提到各式各樣的 ...
:: 總體課程計畫線上填報系統 :
附件 實用技能學程 備查文號： 教育部108年08月02日臺教授國字第臺教授國字第1080087934 號函備查 高級中等學校課程計畫 國立新竹高級商業職業學校 學校代碼：180403 實用技能學程課程計畫書 本校108年6月26日107學年度第6次課程發展委員會會議通過
簡報也能玩上帝視角？Google 地球新玩法觀眾全暈了 - YouTube
簡報也能玩上帝視角？Google 地球新玩法觀眾全暈了 ... 如何製作一個讓老闆跪著看的沉浸式 ...