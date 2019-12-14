跟朋友約定好一起吃飯、聚會、趕開會，路途又遙遠，要幾點出門才不會遲到呢？今天小編跟大家分享大家都非常熟悉的 Google 地圖的「抵達時間」功能，透過 Google 地圖每天蒐集的大數據，來幫你計算幾點出門才是最佳的時刻，這樣一來出門時就不用自己動腦又擔心時間算不準，常常出門跑透透的朋友們，趕快把這招學起來囉。你也可以參考：iOS 捷徑腳本- 幾點出門？免開 Google 地圖自動幫你算出出門時間

手機版

△ 待會會分享手機版與電腦版操作上的差異，這邊小編就先以手機版來作為示範，手機版小編用的是 Android 系統，打開 Google 地圖之後，輸入目的地會看到預估的時間，這時候點擊右上角的三個點，並找到「出發或抵達時間」。如果是 iOS 系統的朋友們，選項名稱會不太一樣，找到「設定出發提醒」即可。

△ 接著會跳出一個視窗，這時候選擇「抵達時間」 就可以設定你跟朋友約好的時間啦。下方會有日期可以挑選，挑選完畢之後按下設定。完成之後看到畫面的下方找到 Google 地圖計算出的「建議出發時間」囉。

電腦版

△ 如果你是用電腦版在找資料和做功課的朋友們，電腦版 Google 地圖也是有一樣的功能，輸入目的地與出發點之後，找到下面的「立即出發」按鈕點擊下去，就可以找到抵達時間這個選項。

△ 找到抵達時間這個選項之後，就可以開始設定你要到達的時間與日期，選擇完畢之後下面就會出現建議出發時間囉~你跟朋友常常約好又不小心遲到嗎？那趕快把這個小技巧學起來，下次出門就不用再自己動腦估計出門時間啦！