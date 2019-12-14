Google 地圖抵達時間

跟朋友約定好一起吃飯、聚會、趕開會，路途又遙遠，要幾點出門才不會遲到呢？今天小編跟大家分享大家都非常熟悉的 Google 地圖的「抵達時間」功能，透過 Google 地圖每天蒐集的大數據，來幫你計算幾點出門才是最佳的時刻，這樣一來出門時就不用自己動腦又擔心時間算不準，常常出門跑透透的朋友們，趕快把這招學起來囉。你也可以參考：iOS 捷徑腳本- 幾點出門？免開 Google 地圖自動幫你算出出門時間

手機版

Google 地圖抵達時間

△  待會會分享手機版與電腦版操作上的差異，這邊小編就先以手機版來作為示範，手機版小編用的是 Android 系統，打開 Google 地圖之後，輸入目的地會看到預估的時間，這時候點擊右上角的三個點，並找到「出發或抵達時間」。如果是 iOS 系統的朋友們，選項名稱會不太一樣，找到「設定出發提醒」即可。

出門時間計算

△  接著會跳出一個視窗，這時候選擇「抵達時間」 就可以設定你跟朋友約好的時間啦。下方會有日期可以挑選，挑選完畢之後按下設定。完成之後看到畫面的下方找到 Google 地圖計算出的「建議出發時間」囉。

電腦版

Google 地圖出門時間估算

△ 如果你是用電腦版在找資料和做功課的朋友們，電腦版 Google 地圖也是有一樣的功能，輸入目的地與出發點之後，找到下面的「立即出發」按鈕點擊下去，就可以找到抵達時間這個選項。

Google 地圖抵達時間

△ 找到抵達時間這個選項之後，就可以開始設定你要到達的時間與日期，選擇完畢之後下面就會出現建議出發時間囉~你跟朋友常常約好又不小心遲到嗎？那趕快把這個小技巧學起來，下次出門就不用再自己動腦估計出門時間啦！

幾點出門才不會遲到？Google 地圖告訴你 相關文章

訪客留言

幾點出門才不會遲到？Google 地圖告訴你 參考資料

Google Maps新功能：告訴你何時出門最不會塞車！｜數位時代
趕著出門害怕被塞在車陣中嗎？Google Maps新功能可以幫你預測出最塞的時段。
地圖- 專案管理生活思維
A. 先安心的睡到第二天十一點，等出門再想怎麼去。 B. 自己找路 ... 可能還會先用Google Map或是數位地圖之類的工具，計算幾條不同道路會花多少時間。 生活中的 .... 當下你就能模擬此情境，模擬完成後你發現完成時間被往後推…
小技巧！蘋果地圖會顯示「車禍」、「施工」資訊 - 蘋果仁 - 你的科技媒體
幾點出發才不會遲到？用 Google 地圖預估未來交通時間 十二月 7, 2019 16 吋 MacBook Pro 爆災情了！喇叭異音、螢幕殘影且都非個案 十二月 7, 2019 Godiva 買一送一：冰淇淋、霜淇淋限時兩天優惠！（含各地門市店家查詢） 十二月 7, 2019
LINE 來電沒有顯示、電話不會響解法，iPhone 更新 iOS 13 後通話災情 - 蘋果仁 - 你的科技媒體
幾點出發才不會遲到？用 Google 地圖預估未來交通時間 十二月 7, 2019 16 吋 MacBook Pro 爆災情了！喇叭異音、螢幕殘影且都非個案 十二月 7, 2019 Godiva 買一送一：冰淇淋、霜淇淋限時兩天優惠！（含各地門市店家查詢） 十二月 7, 2019
女生來告訴你：女生為何這麼愛戴口罩？ | 鄉民爆卦 | 熱搜話題 | OOPS! 新鮮事
之前有個歪果人發了篇文，說了一下對台灣的感想，其中就寫到一點：女生超喜歡戴口罩的啦真是莫名其妙搞不清楚為什麼。 實際上，大概很多人都已經習慣在路上看到路人戴口罩惹。而且也很習慣那些戴口罩的路人大
EXCEL計算時間的函數公式 | Yahoo奇摩知識+
2008/9/24 · 1. 如果公出時間在午休開始之前，那就用午休開始時間減去公出時間。若否則為0 2. 如果回來時間在午休結束之後，那就用回來時間減去午休結束時間。若否則為0 然後再把1和2加起來 $號的部分是為了複製公式時鎖定E2跟F2儲存格不會跑掉。 2008-09-25 08:58 ...
Google Maps是如何計算到達時間的？ - ☀阿波羅新聞網
Google的前工程師 Richard Russell在 Quora上披露了 Google Maps是如何估算預計到達時間的。 跟其他類似產品一樣，Google maps的 ETA(Estimated Time of Arrival，估計到達時間)要基於各種東西進行計算，還的取決於特定地區的現有數據情況。 ...
善用Google Maps 出發提醒新功能來避免遲到，超過約定時間 ...
前幾天Android 版Google Maps 加入機車導航功能時，相信很多iOS 都非常眼紅吧！ ... 設提醒的時間，當時間一到，Google Maps 就會提醒你該出門了，避免遲到。 ... Maps 會不會依當下車況自動提前或延後提醒，所以說如果你希望抵達的時間 .... 的欄位設定並定位好，當天手機就會提醒你要在幾點幾分前出門才不會&nbsp;...
不想遲到！iPhone捷徑「幾點出門？」幫忙預估出門時間！|KK3C ...
... 一般艾倫都是開啟Google Map來查詢，現在使用iPhone捷徑就能估算 ... 我們的交通工具就可以讓iPhone 幫忙計算到目的地需要花多少時間，&nbsp;...
測量兩點或多點之間的距離- 電腦- Google 地圖說明
您可以計算地圖上兩點或多點之間的距離，例如兩個城市之間的直線里程數。 ... 如果您以精簡模式使用地圖，畫面底端會顯示閃電圖示，在這個模式下您無法測量兩點&nbsp;...