Google 地圖超速提醒、測速照相提醒在 9 國家推出，避免超速罰單！

2019-01-21 03:43:33 9M87
Google地圖測速功能

你使用 Google 地圖的時候，是不是覺得總是缺少一項功能呢？沒錯就是測速照相提醒啦！根據國外網站 AndroidPolice 指出，Google 正準備推出速限提醒及測速照相提醒功能，隨然其它導航可能早有這個功能，但使用 Google 地圖的使用者仍然不少，未來推出速限提醒的話，勢必可以造福許多人，擋掉不少罰單啊，對於道路限速也可以更加清楚！未來很有機會可以把第三方測速提醒的 App 全部從手機上移除啦～


Google Map 速限提醒功能
△ 關於速限提醒功能，駕駛使用 Google Map 導航時，可以在左下角看到當下駕駛路段的速限，而測速照相提醒是以小相機的圖示呈現在地圖上，AndroidPolice 同時也指出，當駕駛快要超過速限時，Google 地圖的會發出語音警示，提醒駕駛即將超速。

Google 地圖測速照相提醒

△ 雖然速限提醒功能並不是什麼新鮮事，但之前只能在舊金山灣區及巴西里約熱內盧使用，而在去年底，使用者終於可以回報給 Google 地圖測速照相的所在地，但是 Google 地圖上卻完全看不到廣大使用者們所回報的測速照相地點。

廣大的 Google 地圖使用者們都非常想知道，何時才能完整使用測速照相的服務，在 Google 地圖一直缺乏這個功能的前提下，另外一款非常熱門的導航 App 「Waze」幾乎完美呈現了道路上的測速照相資訊，同樣每個人都可以回報測速照相機所在的地址，所以 Google 在 2013 年耗資近 10 億美元收購了 Waze，但幾乎過了 5 年半，終於可以在 Google 地圖中看到一些 Waze 速限功能的一點影子。

近日 AndroidPolice 有消息指出，確認 Google 地圖終於將在行動版 App 發佈速限及測速照相提醒功能，測速照相功能將率先在英國、美國、澳洲、俄羅斯、巴西、墨西哥、加拿大、印度及印尼推出，速限提醒則會先在美國、英國及丹麥發佈，至於亞洲地區的話，只能再等等啦！

https://mashable.com/article/google-maps-speed-limits-speed-traps/#XxFheBwlQsqd

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