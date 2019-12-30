本篇文章教大家如何申請有統編的高鐵購票證明。車票沒有開發票，所以不能打統編報帳！若是有經歷過這樣的經驗，大概都會知道，所以不管有沒有打統編，把車票交給公司會計請款就對了！會以「交通費」會計項目來入帳，只要老闆們同意就可以，不過若是不想有任何的問題，那麼能打上統一編號報帳是最好的。狀況一：如果是臨櫃買票、自動售票機購票，就只能給會計實體車票。狀況二，透過高鐵 APP 購票的話，就只能去服務台申請購票證明！那麼到底該如何申請有統編的購票證明呢？

T Express 手機票證購票證明列印：https://ptis.thsrc.com.tw/ptis/web_proof/texp_index.jsp

本篇文章教學主要是以「台灣高鐵 T Express 行動購票」來購票，有取得訂位代號就可以申請有統編的購票證明，其實網路訂票也有訂位代號，應該也是可以透過這裡申請才是，請大家進入「 T Express 手機票證購票證明列印 」頁面之後，點選右邊的「電子車票證明」。

我們可以從手機的訂票紀錄中查看到「訂位代號」與「票號」，這都是等等申請電子購票證明需要的。

進入頁面之後請輸入「統一編號」、「營利事業名稱」、「訂位代號」、「車票號碼」、「乘車日期」與「輸入驗證碼」，之後開始查詢即可。不過有幾點要注意的：

個人或扣繳單位申請時，得鍵入個人身分證字號或扣繳單位統一編號。營利事業申請時，請務必鍵入正確的統一編號、營利事業名稱。

報稅扣抵用之購票證明僅能下載乙次。

因受限不同瀏覽器屬性，下載購票證明時請務必留意檔案儲存位置；若需下載多個檔案，請分次作業，勿同時操作下載。使用IE下載者，請逐次手動另存新檔；使用Chrome下載者，可至電腦下載區查看檔案。

本報稅扣抵憑證之檔案開啟密碼為車票出發日期 ，例如：出發日期2015/06/02，密碼為20150602

，例如：出發日期2015/06/02，密碼為20150602 本系統提供列印之票證資料依財政部核准函日期(2015/06/02起開立之高鐵手機票證)。

查詢送出之後，就可以在下方查看到該次的訂位，最後方有購票證明下載，請大家特別注意，購票證明只能下載一次，所以下載後得要好好保管。

下載後是一個壓縮檔案，壓縮檔案是有密碼的，密碼就是高鐵車票的出發日期，譬如說出發日期是 2014/01/03，那麼解壓縮密碼就是 20140103。

打開的 PDF 就像上圖這樣，自己列印出來就可以跟會計請款囉！！！

T Express 手機票證購票證明列印：https://ptis.thsrc.com.tw/ptis/web_proof/texp_index.jsp