你知道臺北捷運要新增 14 個捷運站嗎？而且還圍繞成一個圈，可以串連 42 個捷運站、 6 條捷運！你可能做過大阪環狀線地鐵，但在不久之後，你也可以在臺北做環狀捷運囉！今年年底即將完成第一階段的工程，明天將會通車，剩下的北環、南環以及東環進度也在審議階段，影響最大的就是縮短通勤族的時間，內湖再也不是遠得要命王國（史瑞克的梗）啦！你家捷運站在環狀線上嗎？快跟小編一起來看看臺北捷運日前在臉書官方帳號發布的政策說明影片！
台北捷運 Facebook 粉絲團：首長90秒講政策-台北捷運能成環 生活交通暢悠然
△ 目前臺北捷運規劃的捷運環狀線如上圖，將增設 14 站並串連 42 個捷運站，全長約 49 公里。
△ 捷運環狀線分為中環、北環、南環以及東環，目前第一階段將完工的是中環的部分。
△ 臺北捷運 Facebook 粉絲團在 8月 21 日發布一支關於環狀線捷運的政策報告，插畫風格的動畫影片中可以看到臺北市長柯Ｐ可愛的造型之外，本尊也穿著醫師服現身～ 上圖左是柯Ｐ，右邊是捷運局長張澤雄先生，他在本支影片中將說明環狀線的施工狀況。清新又簡單的影片看起來是社群平台傳遞訊息的好媒介！
△ 片頭的 Ｑ 版柯Ｐ搭捷運趕上班的動畫說明了從捷運士林站到劍南路站，需要乘坐 39 分鐘的捷運，因為還要轉車、候車，曾是捷運通勤族的小編我知道，尖峰時段人太多，還有搭不上眼前這班車，得排下一班或下下一班車的狀況，那通勤的時間可是拉更長啦！因此臺北市政府與捷運局得想出印對方法才是！
△ 柯市長本人也現身影片，身穿醫師袍的他喊著影片口號「對症下藥」，意思是說要改善捷運轉乘不通順的窘境，就要針對問題點來解決～手上還拿著呼拉圈，上面一還有一顆顆的球，就象徵著捷運一站站被串起來啦，這小道具也算是滿用心的。
△ 接下來給大家看目前環狀捷運站的規劃，小編馬上就再找我家捷運站有沒有在環狀線中～從影片中可以看出來現有捷運站未來會在環狀線中的有「士林站」、「徐匯中學站」、「新北產業園區站」、「頭前庄站」、「板橋站」、「景安站」、「大坪林站」、「動物園站」、「象山站」、「永春站」、「松山站」、「劍南路站」以上這些。離你家最近的捷運站有沒有在其中呢？
△ 影片最重要的地方就是由臺北捷運局長負責說明的各階段施工進度，首先是環狀線第一階段將於今年底完工，預計在明年通車。從影片中的畫面可以得知第一階段（中環段）將從「新北產業園區站」到「大坪林站」。所以說住在這裡附近的朋友，明年就可以做環狀線啦！
△ 北環以及南環將串聯 18 個捷運站，其中「士林站」到「劍潭路站」這段可以緩解內湖通勤的轉乘不變。
△ 從士林到內科上班，只要 12 分鐘，超級無敵省時間的啊！！！
△ 東環線則可以串連數條捷運路線，讓內科、信義區及東區門戶都在同一線上。
△ 這支影片也提到臺北市政府團隊推行的「大眾運輸導向的都市發展」（ TOD ），環狀捷運將帶動發展周圍區域的生活機能。可以開發商業辦公及公共住宅，營造優質公共空間，還能優化人本交通環境。
看完了這支影片，9m87 心裡頗是激動，感覺臺北又向前邁進了一步，這樣的規劃可以讓這個城市變得更適合居住，果然是「對症下藥」！目前的捷運換線偶爾會有站內走個天荒地老的狀況，小編私心希望環狀線除了縮短通勤時間，也能好好規劃站內動線～希望第一階段的中環可以如期完工，明年就能讓民眾搭乘啦！
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