柯文哲3年政績懶人包，自己看自己解讀

2018-05-19 03:51:26 哇哇
柯文哲3年政績懶人包

先說明！其實我個人比較不愛政治，只是我是覺得柯文哲是頗有意思的，從他一上任就馬上快速拆除忠孝橋引道就覺得不可意思，還有挑戰單車一日雙塔的艱難任務，讓我深深覺得這是一個多麼不可思議的人物，這次這份清單是出自於柯文哲粉絲後援會，其實看了看覺得還頗了不起的，不過總是有人愛有人罵的，這一定是正常生態，若你是出於好奇到底柯文哲三年多做了什麼的話，懶人包來看看囉！ （重新文字編排）之前也有寫過幾個主題請參考：「奔跑吧！台北」，柯 P 用網頁版 RPG 闖關遊戲報告施政！HELLO TAIPEI 用 APP 拍照陳情市政問題，還有案件編號不怕水落大海，馬路有洞也可以陳情！


１．忠孝橋引道 6 天拆除，北門重建天日
△ 拆除前

△ 國家地理頻道紀錄片

２．西區門戶計畫


軸線翻轉，原本漸漸流失人潮的西門町，因為這幾年台北燈會都辦在西門町，讓西門町的人潮慢慢回籠，完成北門廣場、行旅廣場，變成旅遊景點

３．提前完成鉛水管更換


４．文山區從「台北市易淹水區」正式除名

△ 防洪工程快速完工，防洪提升至每小時 78.8 毫米。

５．公共住宅


積極興建公共住宅，新建公宅共 36 處基地，已完工及發包完成並施工中之臺北市公宅總數量，合計將達 12702 戶。
公宅最新資訊：http://www.housing.taipei.gov.tw/ph-ae/home

６．執行完整的老人福利政策

△ 老人共餐據點大幅增加到 325 處

△ 擴大敬老卡（每月補助 48 0點，一年是 5760 元，比之前砍掉的重陽敬老金 1500 元，老人們還賺了 4260 元）

△ 台北扶老計畫，協助民眾修繕家中無障礙設施

△ 擴大 65 歲以上老人免費施打肺炎鏈球菌疫苗

△ 石頭湯計畫整合居家服務

△ 北市聯合醫院創公立醫院之先，推高齡友善門診，「老人看診免排隊」

△ 公共托嬰

８．矗立 30 年北市麗山國小電塔終於拆除



９．改造建成圓環


１０．2017 世界大學運動會

△ 規模僅次於奧運，150 個國家，超過 12000 名各國選手，讓世界看見台灣。

△ 國家地理頻道紀錄片：其紀錄片得到休士頓影展的金獎，且在全球43個國家播出。

１１．智慧城市

△ 智慧交通：智慧無人車、智慧停車、智慧站牌普及化

△ 智慧教育（註）：實驗學校、行動教學、教育全面E化、教育平權（酷課雲）

△ 智慧支付：電子支付。智慧支付平台

△ 智慧建築

△ 智慧公宅

△ 臺北市公立幼兒園招生e點通

<註>：首座公辦實驗學校（和平國小）教育 E 化，雙語學校等等北市，從 105 年實施行動教學截至目前為止，已有 80 校、約 2.5 萬生備有平板，目標是在兩年之內，讓全市 236 間公立國中小學、20 萬名學生都有平板電腦，此外，市府未來兩年也要投入 12 億，把台北市公立國小、國中、高中都建立校園光纖網路、無線網路鋪設，所有教室都必須有大尺寸螢幕、投影器材、硬體設備。軟體部分，目前北市提供酷課雲，讓學生可以免費線上教學，現在已有 6600 多個影片（柯 p 很注重教育這一塊喔）（柯 p 很注重教育這一塊喔），因為很重要所以必須說 3 次。

１２．雙北定期票 1280 元，北市+新北一票吃到飽


１３．建造共融式遊戲場，目前台北有 27 座


１４．賴香伶 104 年上任後，加強勞檢，揪出血汗企業，勞檢次數全台最多

https://tw.youcard.yahoo.com/cardstack/35b3ac00-7c1e-11e7-a1ae-d19dea058017

１５．展現都更決心：歷經三任市長，延宕 30 年的斯文里三期整宅公辦都更案開工


１６．延宕 18 年環南市場整建動工，延宕 10 餘年成功國宅中繼市場動工


１７．社子島邁入徵收階段


１８．捷運萬大線路段開工

（目前進度已經到新北市了）

１９．重陽橋新機車道「減彎」，告別死亡髮夾彎


２０．調降單一自住房屋稅，全臺北市大約有超過 20.3 萬戶房屋受惠

https://www.facebook.com/DoctorKoWJ/videos/1907395079309449/

２１．完成 8 橫 8 縱，16 條幹線公車路網


２２．內科 2.0

△ 內科之心（台灣最大創新育成中心）

△ 內科綠洲- 大港墘公園：去年 8 月開工，半年就完工了

２３．內湖交通問題： 成功橋拓寬


２４．延宕 20 年的第一果菜及漁市場改建案開工


２５．延宕 10 年的廣慈博愛園區開工


２６．改造中山雙連線型公園、中山地下書街重新開幕


２７．創新產業聚落：已規劃共計 21 處，106 年底已營運 5 處，107 年新啟動 4 處

２８．包租代管、分級租金補貼等多元住宅政策正式上線，配合中央政策逼出空房


２９．東區門戶計畫


南港生技產業聚落，是全國第一個生醫產業的 BOT 開發案，是未來 20 年生技產業大戰略的重要一環。

【改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始】

    1. 看緊市民荷包：四年內減債超過 520 億元，總債務降到低於千億元、不任意追加預算（前兩年半平均追加 0.4%，上任前歷年平均追加 13.6%）、二備金不該用不亂花。
      http://www.cna.com.tw/news/aloc/201712200241-1.aspx
    2. 開放政府，全民參與：邀請民眾來提案，例如公園設施、局處長人選、預算使用、社區營造等等，再經 i-Voting 選出來。
    3. 公開透明
    4. 面對問題，是解決問題的第一步
    5. 建立 SOP 制度：滾動檢討，原則化公平化，依法不依人
  1. 不分政黨：不同政黨理念的市府團隊及市議員們，共同打拼為台北
  2. 政治是落實在人民每一天生活當中：
    十二區行動市政會議：走入鄰里聆聽市民需求，人民小事就是政府的大事
    △ 各商圈走讀
    聆聽各業界問題及建議，跳脫市府本位思維，從業界角度出發
    不定時與議員、里長、市府局處首長開便當會

【柯Ｐ阿伯的好】

  • 認真勤勞，標準的早早起床上班，晚晚才下班， 身體力行推政策（每日搭公車）。
  • 直白不說謊，因為 30 幾年的行醫日子，他習慣聽到真話，在這政治的大染缸，不習慣聽到謊言。
  • 勤儉持台北市，市大運一個游泳池就替國庫省多少個億了，特支費還花的比前幾任還要少的少，把多出來的特支費拿來獎勵市府表示優良的員工。
  • 親民，沒有官員的派頭，每天都做公車去市府上班。
  • EQ 高、IQ 也高，每天被罵，卻懂的以德報怨，如果以那些人抹黑、造謠，阿伯光用告的，就能賺不少，但是他沒有，他說過，當別人打不死他，活著就是對敵人最大的報復。
  • 自我反省

文來自柯文哲粉絲後援會：
https://www.facebook.com/groups/1995820070731826/


最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
遠傳網路門市 4.5G 上網吃到飽，只要 599 元！加碼日本除蟎機、美國空氣清淨機、航海王行李箱 0 元帶回家！
HUAWEI P20 Pro 開箱評測，拍照手機就是這一支！三鏡頭與手持夜拍太猛了！
開箱 ASUS ZenFone 5 智慧 AI 手機，生活智慧與手機的結合
【開箱】米家石頭掃地機器人，連拖地都一次搞定！Qoo10 全球購物網
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦

柯文哲3年政績懶人包，自己看自己解讀 相關文章

訪客留言

柯文哲3年政績懶人包，自己看自己解讀 參考資料

「中國好聲音，台大別失聲」事件懶人包——柯文哲最新回應：無疏失 | BuzzOrange
關於 〈中國新聲音〉 在台大惹起的風波，從上週開始累積了巨量的新聞資訊與討論，這篇文章幫大家釐清事件來龍去脈之外，也會整理幾個此次事件的問題：柯文哲如何回應？北市府警察局在幹嘛？主要的討論有哪些？幫助[...]
Re: [FB] 柯文哲市長政績懶人包 | 台灣PTT論壇
[gossiping]高雄人感觸很深以前小時候只有北高兩個直轄市整個城市都很繁榮講難聽一點眼中都只有臺北臺中真的沒看在眼裡短短十年舉債菊可以把大勝臺中玩到被臺中甩到看不到車尾燈真是悲哀現在臺中的整個城市規劃都比高雄漂亮很多街道也漂亮唉感觸 ...
[M.C.]改 [FB] 柯文哲市長懶人包 柯P都沒政績！叭叭！ - #mrsff5 - Plurk
[FB] 柯文哲市長懶人包 柯P都沒政績 ！叭叭！ 掰噗~ 說 2 hours ago 沒錯沒錯 [M.C.]改 2 hours ago DPP心中只剩下台$灣#價$值$ Re: [新聞] 披掛參選台北市長？ 陳菊首鬆口：尊重選 ...
Re: [FB] 柯文哲市長政績懶人包 - Gossiping板 - Disp BBS
有的人喜歡站著說話 有些人喜歡坐著說話 有些人跪著說話 有些人是不跪著說不出來 有些人是骨子里跪著不舔中國則說不出話 今天柯文哲兩岸一家親不就是他就市長的立場的發言而不是他個人 一如當年他用醫生的立場
Re: [FB] 柯文哲市長懶人包 | PTT網頁版
[gossiping]。柯文哲收割馬郝林佳龍收割胡志強陳水扁收割黃大州怎麼國民黨的政績都一直被收割啊？有八卦嗎？-----SentfromJPTTonmyAsusASUS_X00ID.--推cloud751505/1815:21推ILYY05/1815:21噓sally10922005/1815:22噓hareluyac05/1815:23推bident05/1815 ...
Re: [FB] 柯 文 哲 市長政績懶人包 | 台灣PTT論壇
[gossiping]411.柯從來沒有只酸綠不酸藍，酸藍的新聞很多自己去找。好比柯之前曾經酸朱，因此曾經被媒體傳有心結的柯朱卻能聯手發行1280月票，還可以在聯合記者會打哈哈。反觀dpp因為中央執政，被柯幹醮，覺得這就是忘恩負義。然後看不下去的綠名嘴 ...
誰說柯文哲沒有政績? 鄉民整理這份柯文哲市長懶人包，一瞬間就被推爆了 - 政治新聞八卦版 - wetalk - let&#39;s talk!
誰說柯文哲沒有政績? 鄉民整理這份柯文哲市長懶人包，一瞬間就被推爆了 (作者表示歡迎轉載)作者 freewind4312 (蒲公英) 看板 Gossiping 標題 [FB] 柯文哲市長懶人包 時間 Fri May 18 12:54:33 2018 ... 的 - 柯文哲 - 鄉民 - watch
Re: [FB] 柯文哲 市長政績懶人包 - Gossiping板 - Disp BBS
※ 引述《freewind4312.》之銘言:: FB卦點說明：別在眼殘說一事無成了，懶的找資料，懶人包一次看個夠。 ... 【柯文哲3年政績】請多多分享到社團或是自己的臉書,還有可以分享到 ...
柯P施政1年懶人包 網推：「柯宗師」用一年狠打8年！ | ETtoday政治 | ETtoday新聞雲
台北市長柯文哲施政滿一週年，日前北市資訊局推出「一年市政成果i-Voting」，柯也指出施政是為了讓人民有感，不是自己說了算。對此，有網友就在PTT上整理出柯P之前公佈的施政成果，總共33項，其中有許多是在郝龍斌上任時就喊著要做，但8年 ...
Re: [FB] 柯文哲 市長政績懶人包 | PTT網頁版
[gossiping]原文恕刪簡單講一下我的想法大家有意見可以一起交流先說我算是淺綠（如果藍綠選一個）然後我對柯的感覺是不管怎麼樣至少他是很認真的市長他用做外科醫師的態度去做市政他性格很真但是同時講話也不經修飾所以得罪人也是很可能發生的 ...