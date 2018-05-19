先說明！其實我個人比較不愛政治，只是我是覺得柯文哲是頗有意思的，從他一上任就馬上快速拆除忠孝橋引道就覺得不可意思，還有挑戰單車一日雙塔的艱難任務，讓我深深覺得這是一個多麼不可思議的人物，這次這份清單是出自於柯文哲粉絲後援會，其實看了看覺得還頗了不起的，不過總是有人愛有人罵的，這一定是正常生態，若你是出於好奇到底柯文哲三年多做了什麼的話，懶人包來看看囉！ （重新文字編排）之前也有寫過幾個主題請參考：「奔跑吧！台北」，柯 P 用網頁版 RPG 闖關遊戲報告施政！、HELLO TAIPEI 用 APP 拍照陳情市政問題，還有案件編號不怕水落大海，馬路有洞也可以陳情！
１．忠孝橋引道 6 天拆除，北門重建天日
△ 國家地理頻道紀錄片
２．西區門戶計畫
軸線翻轉，原本漸漸流失人潮的西門町，因為這幾年台北燈會都辦在西門町，讓西門町的人潮慢慢回籠，完成北門廣場、行旅廣場，變成旅遊景點
３．提前完成鉛水管更換
４．文山區從「台北市易淹水區」正式除名
△ 防洪工程快速完工，防洪提升至每小時 78.8 毫米。
５．公共住宅
積極興建公共住宅，新建公宅共 36 處基地，已完工及發包完成並施工中之臺北市公宅總數量，合計將達 12702 戶。
公宅最新資訊：http://www.housing.taipei.gov.tw/ph-ae/home
６．執行完整的老人福利政策
△ 老人共餐據點大幅增加到 325 處
△ 擴大敬老卡（每月補助 48 0點，一年是 5760 元，比之前砍掉的重陽敬老金 1500 元，老人們還賺了 4260 元）
△ 台北扶老計畫，協助民眾修繕家中無障礙設施
△ 擴大 65 歲以上老人免費施打肺炎鏈球菌疫苗
△ 石頭湯計畫整合居家服務
△ 北市聯合醫院創公立醫院之先，推高齡友善門診，「老人看診免排隊」
△ 公共托嬰
８．矗立 30 年北市麗山國小電塔終於拆除
９．改造建成圓環
１０．2017 世界大學運動會
△ 規模僅次於奧運，150 個國家，超過 12000 名各國選手，讓世界看見台灣。
△ 國家地理頻道紀錄片：其紀錄片得到休士頓影展的金獎，且在全球43個國家播出。
１１．智慧城市
△ 智慧交通：智慧無人車、智慧停車、智慧站牌普及化
△ 智慧教育（註）：實驗學校、行動教學、教育全面E化、教育平權（酷課雲）
△ 智慧支付：電子支付。智慧支付平台
△ 智慧建築
△ 智慧公宅
△ 臺北市公立幼兒園招生e點通
<註>：首座公辦實驗學校（和平國小）教育 E 化，雙語學校等等北市，從 105 年實施行動教學截至目前為止，已有 80 校、約 2.5 萬生備有平板，目標是在兩年之內，讓全市 236 間公立國中小學、20 萬名學生都有平板電腦，此外，市府未來兩年也要投入 12 億，把台北市公立國小、國中、高中都建立校園光纖網路、無線網路鋪設，所有教室都必須有大尺寸螢幕、投影器材、硬體設備。軟體部分，目前北市提供酷課雲，讓學生可以免費線上教學，現在已有 6600 多個影片（柯 p 很注重教育這一塊喔）（柯 p 很注重教育這一塊喔），因為很重要所以必須說 3 次。
１２．雙北定期票 1280 元，北市+新北一票吃到飽
１３．建造共融式遊戲場，目前台北有 27 座
１４．賴香伶 104 年上任後，加強勞檢，揪出血汗企業，勞檢次數全台最多
https://tw.youcard.yahoo.com/cardstack/35b3ac00-7c1e-11e7-a1ae-d19dea058017
１５．展現都更決心：歷經三任市長，延宕 30 年的斯文里三期整宅公辦都更案開工
１６．延宕 18 年環南市場整建動工，延宕 10 餘年成功國宅中繼市場動工
１７．社子島邁入徵收階段
１８．捷運萬大線路段開工
（目前進度已經到新北市了）
１９．重陽橋新機車道「減彎」，告別死亡髮夾彎
２０．調降單一自住房屋稅，全臺北市大約有超過 20.3 萬戶房屋受惠
https://www.facebook.com/DoctorKoWJ/videos/1907395079309449/
２１．完成 8 橫 8 縱，16 條幹線公車路網
２２．內科 2.0
△ 內科之心（台灣最大創新育成中心）
△ 內科綠洲- 大港墘公園：去年 8 月開工，半年就完工了
２３．內湖交通問題： 成功橋拓寬
２４．延宕 20 年的第一果菜及漁市場改建案開工
２５．延宕 10 年的廣慈博愛園區開工
２６．改造中山雙連線型公園、中山地下書街重新開幕
２７．創新產業聚落：已規劃共計 21 處，106 年底已營運 5 處，107 年新啟動 4 處
２８．包租代管、分級租金補貼等多元住宅政策正式上線，配合中央政策逼出空房
２９．東區門戶計畫
南港生技產業聚落，是全國第一個生醫產業的 BOT 開發案，是未來 20 年生技產業大戰略的重要一環。
【改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始】
- 看緊市民荷包：四年內減債超過 520 億元，總債務降到低於千億元、不任意追加預算（前兩年半平均追加 0.4%，上任前歷年平均追加 13.6%）、二備金不該用不亂花。
http://www.cna.com.tw/news/aloc/201712200241-1.aspx
- 開放政府，全民參與：邀請民眾來提案，例如公園設施、局處長人選、預算使用、社區營造等等，再經 i-Voting 選出來。
- 公開透明
- 面對問題，是解決問題的第一步
- 建立 SOP 制度：滾動檢討，原則化公平化，依法不依人
- 不分政黨：不同政黨理念的市府團隊及市議員們，共同打拼為台北
- 政治是落實在人民每一天生活當中：
十二區行動市政會議：走入鄰里聆聽市民需求，人民小事就是政府的大事
△ 各商圈走讀
聆聽各業界問題及建議，跳脫市府本位思維，從業界角度出發
不定時與議員、里長、市府局處首長開便當會
【柯Ｐ阿伯的好】
- 認真勤勞，標準的早早起床上班，晚晚才下班， 身體力行推政策（每日搭公車）。
- 直白不說謊，因為 30 幾年的行醫日子，他習慣聽到真話，在這政治的大染缸，不習慣聽到謊言。
- 勤儉持台北市，市大運一個游泳池就替國庫省多少個億了，特支費還花的比前幾任還要少的少，把多出來的特支費拿來獎勵市府表示優良的員工。
- 親民，沒有官員的派頭，每天都做公車去市府上班。
- EQ 高、IQ 也高，每天被罵，卻懂的以德報怨，如果以那些人抹黑、造謠，阿伯光用告的，就能賺不少，但是他沒有，他說過，當別人打不死他，活著就是對敵人最大的報復。
- 自我反省
文來自柯文哲粉絲後援會：
https://www.facebook.com/groups/1995820070731826/
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