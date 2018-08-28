教你怎麼識別 LINE 詐騙，快來破案領貼圖！

2018-08-28 02:25:00 9M87
LINE詐騙貼圖

別再被來路不明的假官方帳號騙了！加入官方帳號為好友就送貼圖，但是還要你先分享給朋友，而且還要再加陌生帳號為好友，活動也有網站可以外連，看起來似乎沒啥異樣，但其實這就是最新 LINE 詐騙！騙的就是你的個人資料～為了宣導這個以假亂真的「官方帳號送貼圖」，LINE 官方公司找來網路紅人 How 哥、白癡公主以及蔡哥拍攝趣味短片，用輕鬆有趣的方法帶領大家認識這招最新個資詐騙法，完成 LINE 策劃的網頁闖關小遊戲，就可以拿到免費貼圖，快來跟小編一起了解吧！


LINE防詐神探特別篇
△ 進入活動網址，點擊「完成破案測驗拿貼圖」。接著進入右邊的畫面，點選「 START 」進入網頁遊戲。小編覺得這個活動也搞得太有趣了吧ＸＤ尤其是看到往紅變成奇怪的角色，畫面看起來很有質感就是了，我想這絕對不會是詐騙網頁ＸＤ

LINE詐騙怎麼識別

△ 這個網頁遊戲設計得超可愛～一共有兩個關卡，也就是兩題，都是請使用者判斷哪一個訊息是假的。左邊是第一題，加入知名品牌為好友之後，知名品牌的官方帳號就會發送一些優惠訊息給我們，右邊第二題則是考我們哪一個是假的 LINE 官方活動網頁，熊熊一看還真難辨認真假，其實要分辨很簡單！小編偷偷幫大家做好筆記，第一題選下面，第二題選上面就會全對啦～

LINE詐騙

△ 兩題都打對之後就破案了，點選「領取破案獎賞」就會進入右邊的畫面，是 LINE 官方的好友帳號「LINE台灣 - 再 LINE 一下」，點選同意加入好友。

LINE詐騙貼圖

△ 之後這個帳號就話馬上發送一張 How 哥拿著放大鏡，恭喜我們破關的貼圖，往下滑就會收到貼圖禮物啦，按下「接受」貼圖就會來啦！

LINE詐騙貼圖

△ 這款防詐神探活動貼圖，領取後可以使用 90 天，一共有 8 張，每張都很實用耶！

LINE詐騙貼圖

△ 其實在回答問題時， How哥也同步在解釋如何判斷，而且有生動的圖卡動態輔助說明，說得非常清楚！

以上就是本次介紹的 LINE 防詐神探破案換免費貼圖的活動，這個活動宣導的內容真的重要，小編老早就看破這種假官方帳號騙個人資料的手法，雖然我不會被騙，但是我很擔心那些看到好康就激動的長輩們，他們就非常容易上當啊！好加在這次宣導方式做得輕鬆可愛，操作也很簡單，我想大家都可以輕鬆了解如何分辨假詐騙帳號了吧～

LINE 官方活動「防詐神探特別篇」：活動網址

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