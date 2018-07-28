柯文哲升任台北市長，任期四年的最後一次施政報告你看過了沒？身為無黨籍的政治素人，一直都是藍綠黨派以及新聞媒體的聚焦點，而自從網路節目跟拍柯 P 一日作息，讓市長的人氣又再次暴漲之外，也讓許多人想知道究竟身為首都市長，到底都在做那些事呢？看完這些報告突然覺得當市長要做的事情真的不少阿，而光看片面的一日作息絕對不知道市長做了哪些事，那就來看這篇懶人包，一起了解柯 P 的施政報告，你就會知道啦！這些簡報來自於「2018.07.16｜台北市政府市長施政報告」，原本是影音的方式，小編整理成圖文給大家囉！
1. 營造永續環境
△ 關於第一項探討的【A 營造永續環境】議題，市長表示 PM 2.5 空氣中的懸浮微粒指數降為 6 都最低，僅次於全台空際最好的花東。除了室外空氣，北市也開始注重室內空氣品質，將在大型公共空間執行連續性監測，未來會將捷運站中的空氣品質納入監測範圍內。
△ 第二點關於【A 營造永續環境】議題則是人類生活最不可或缺的「水」，由於世大運的關係，北市新增 223 個自來水直飲的噴泉，就是公園及河濱公園可以看到的那種 。此舉動希望鼓勵民眾自行攜帶環保水杯，以達到降低塑膠餐具這種一次性用品的使用量。並全面更新台北自來水事業處管轄的鉛水管，降低漏水機率。
△ 第三點關於【A 營造永續環境】的部分就是「電」資源，利用太陽能開源，節流的部分則是利用公家機關與學校來發動節電運動。
△ 【A 營造永續環境】的第四點，市長提到減塑禁用一次性餐具的環保政策成果良好，從公家機關一路推廣到私人企業，甚至是夜市，台北有名的觀光寧夏夜市就全面改用不鏽鋼餐具與自動洗碗機，大量降低紙容器與塑膠容器的使用率。今年還推出環保兩用袋，目的也是希望能夠減少一次性塑膠較製品，達到環保目的。
△ 接著市長提到在城市樓房的屋頂種植作物，目前有九萬人餐與「田園城市」這個計畫，可以減少熱島效應、降低 PM 2.5 之外，來可以恢復社區意識，凝聚居民心力。而「海綿城市」則是提倡將人行道、停車場改為透水鋪面，讓落下的雨水可以跑到地下，日曬時會蒸發。文山區的防洪整頓讓此區不再遇雨就淹水，整合了上游的水土保持、中油的滯洪與分流以及下游的收抽水機與堤防。
2. 健全都市發展
△ 【B 健全都市發展】市長提到以交通為導向的都市計畫「 TOD 」，重新審視台北捷運路線，挑選 40 個捷運站來改進。
△而關於台北車站北門的西區門戶計畫，最廣為人知的就是柯 P 一上任就拆除閒置 8 年沒用的公車專用道，在拆忠孝橋引道，並把七岔路呦化成十字路。相信在台北車站走跳的人都有發現，國光客運移走後變成台北行旅廣場以及交六智慧公車站，不只讓車站路線變寬廣，更便利。北門廣場原本只像個在十字路口上的孤島，現在多了周圍綠地整頓。
△ 另外市長也提出目前仍在努力改變的計畫，像是舊市議會將變成台北城市博物館，還有替像迷宮般的台北車站做導航 APP ，即使在地下室也能使用，緩解旅人迷路不便，使台北車站智慧化。以及 C1 / D1 開發、三井倉庫保存再利用、北門郵局車寄復原以移北平西路西側道路新建。
△ 關於台北雙子星大樓，市長報告最新的招商流程，預計在明年 3 月選出得標投資人，預計 2025 年完工。市長提出未來超過 100億以上的工程，要設置廉政平台，將工程資訊的所有疑慮透明化，雙子星工程將作為頭例，並設置公民參與工作坊。
△ 社子島、建成圓環、華榮市場、大龍國宅以及 388 公園的開發都跟著計劃執行。
△ 再來市長提到台北環狀線交通計畫，將在 7 月底提供給內政部，是目前重大的交通計畫。另外也報告了北市科展專區專案宅配售、斯文里整宅、明倫國小中繼宅基地、台北數位展業園區以及作為研究 AR 、 VR 基地的台北新創中心。
△ 龍山寺地下二樓改為文創基地，希望可以將平時大量的觀光人潮也導入這個文創基地。寶藏巖是台北影視音實驗學校所在地的第三年，未來希望可以在好好經營下去。另外也提到了萬華雙子星大樓、新富市場、台大紹興南街公辦都更以及公共住宅等專案計畫。
△ 在世大運結束後，以南港車站為中心的東區門戶計畫，八個項目現在大致剩下一些零星的後續工程。總而言之有五大重點，南港車站是重要交通樞紐、國家生技園區將坐落在這個區域、流行音樂園區將完工、會展產業也將在年底完工、將南港機廠改為公共住宅，將設置 8 個都更工作駐點在民里中 。
△ 關於南港，都更計畫如火如荼執行，舉凡南港轉運站、成功橋拓寬、北部流行音樂中心以及公宅社區興建。
△ 南港其他都市更新計畫如國家生技園區、生技產業聚落、瓶蓋工廠整修等，陸陸續續都在規劃中。
△ 目前推動 14 個公辦都更，以及 168 都更專案，過去兩年的效率非常不錯。
△ 連結新北是三重的重陽橋引道修築後，半年沒再發生車禍。其他橋也在施工計畫中。中正橋改建目前還在審議中。
△ 台北市差不多有一半的里參與鄰里交通改善計畫，像是在路面畫滯製作綠色人行通道、規畫巷弄中的停車方位，有效降低交通事故。未來希望可以讓北市所有 456 里都參加。
△ 新增公車路線，提出捷運、公車月票方案，十月將開幕第一條電動公車，將從景美開到松山，培養顧客群，最為未來捷運東環線的基礎。
△ 目前捷運正在施工的有萬大線以及信義東延線，希望未來的環狀線可以一車到底。
△ 市長提到逛當地市場是認識一個城市的最快方式，因此市政計畫也規畫了台北市的市場，修築改建的工程也都陸陸續續的在計畫中展開。
△ 五大智慧城市政策，從學校著手，編列預算完成學校網路規畫，讓教室硬體更完善。第二是蓋兩萬戶公共住宅，將包含智慧電錶、水表、瓦斯爐以及光電板，可以以校拉動智慧建築。還有停車與交通、醫療照護以及無現金交易。五大政策的核心是資料安全，也是不可忽略的一環。
△ 智慧發產包含上述內容。
3. 發展多元文化
△ 關於城市美化的部分，希望各處隨時都可以賞花，進而推廣國內旅遊。
△ 在台北市舉辦活動，只要參與人數超過 5000 人次，都會列管，希望由這些活動可以促進台北市的經濟。
△ 選定五大地區成為城市博物館之一，讓博物館不只侷限在一棟建築物。
△ 觀光旅遊的部分，將視穆斯林族群為主體，今年舉辦開齋節，參加人次達 4 萬，北市也有46 家擁有清真認證的餐廳。而觀光巴士及台北米其林也吸引不少遊客前來台北市旅遊。
△ 推廣原民族及客家文化。
△ 多元文化的方面也是興建了許多園區及中心，工程與計畫細節都陸續展開。
△ 世大運結束後，將場地結合網路系統出租，營運狀況良好。
4. 優化產業勞動
△ 招商成績從慘澹經營趨回穩定，讓台北市成為最值得投資的城市。
△ 有規畫產業園區的空間，凝聚新世代園區。
△ 打造創業服務辦公室，以及輔助創業資經，成為新創的好推手。
△ 推動職安卡，將受訓資料記錄存放在卡中，也可上網查詢。輔導 300 多家廠商在工作場所就有醫務照護。
5. 強化社會支持
△ 興建 2 萬戶公共住宅，其中的十分之一戶不用抽籤，符合申請標準即可。
△ 落實包租貸款以及租金分及補貼，占台灣約 4 成。
△ 市長表示如果房屋是拿來居住的，則不用課太高的稅，至於細節政策將交由財政局規畫。
△ 建置社會福利機構，北一女的宿舍將改為台北 NPO 聚落。
△ 廣擴托嬰設施與服務。
△ 強化社會支持的部分還有一巷是增加長者友善的服務，巷是日間照顧中心、社區關懷據點、敬老卡多元使用以及改善捷運站手扶梯。
△ 長照方面也包含整合居家照護，從去年的 4 個行政區新增到 12 個行政區試辦，希望從中找出最適合的照護方式。
6. 打造優質教育
△ 如果三歲到四歲的孩童沒有抽到公立幼兒園或非營利幼兒園的就讀機會，北市一個學期會補助 13660 元。
△ 教育的部分著重在雙語教育以及實驗教育，去年在兩個學校實施，今年則會增加三個國小及一個國中。
△ 技職教育也會往上、往下紮跟，未來四年編列 6 億更新學校設備。
7. 增進健康安全
△ 增加長者友善的服務也是精進健康安全的重要一環。
△ 以往都是在醫院死亡，現在北市提出在家安寧的照護，市民的滿意度也相當高。
△ 完整的老人照護系統應該是因人而異，依照個人能力為主。
△ 公開每次衛生稽查的結果在網站上，另外也開始發放食品安全微笑標章。
△ 警政強化的部分則是智慧化，例如集會申請就上網就可以完成。
△ 消防方面也是同樣與科技智慧結合。
8. 精實良善治理
△ 陳情系統智慧化，只要用 APP 就能陳情。
△ 北市的所有資料都會公開，只要沒有違反個資法。大家都可以上網查詢與自己相關的法令條文。
△ 落實公民參與的部分則有公園特色化，同時也鼓勵全民上網提案，討論如何將公有地更多元應用。
△ 歷經三年，網路投票區與穩定。
△ 減債效果彰顯。
△ 整體來說，政府的效率提高許多。
△ 以上就是市長在一個小室內的施政報告。
看完這報告後，可以發現市長真的不太好當，有超多事務要處理，但我相信柯市長的施政成績，台北市民最有感覺，居住在大台北的我，其實也有感覺到台北市有點不一樣。從柯市長的競選經費群眾募款，能在短短九小時就讓第一階數字達標，就知道市民對於柯 P 的施政結果如何啦！
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