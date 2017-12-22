柯P 執政滿 3年，今年用遊戲的方式，交出了創意性十足的成績單，今年主題是「進步價值，光榮城市」，柯P 在臉書中也提到歷年來的施政主軸，第一年的「我們從每個錯誤中記取教訓，反省改進」，第二年的「我們堅持理念，承擔改革帶來的各種壓力，逐漸看見改變」，一直到今年的「進步價值，光榮城市」，一改政治界的刻板印象，站在台上演說，長篇大論的歌功頌德，不論政績如何，柯P 用這樣的方式成果發表也算是政治界的創舉了，真是讓人為之一亮啊，遊戲更是以解決每個城市的問題為主軸，到最後做出解決問題的方法，讓人一關接著一關想玩下去！
柯P的好玩遊戲區：https://glory.taipei/#game
△ 並指出要走遍台北 12 個區才能看到民間疾苦～
△ 遊戲開始
△ 第一關是北投、士林，遊戲很簡單，只需要移動鍵盤上下鍵避開障礙物就可以了！
△ 過程中除了障礙物外也有補給品、特殊道具，就像在達到目標的過程中，會有人幫助你，也會有人不看好你。
△ 到達盡頭會發現社會問題
△ 提出有效的執政方針
△ 接著是內湖區、南港區與文山區，發現青年住宅問題。
△ 趕快改公宅解決～
△ 接著就不爆雷了，趕快自己來玩玩看，順便瞭解台北市目前遇到什麼樣的問題吧！
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