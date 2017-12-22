「奔跑吧！台北」，柯 P 用網頁版 RGB 闖關遊戲報告施政！

2017-12-22 16:08:51 9M87
請務必加入圖片說明

柯P 執政滿 3年，今年用遊戲的方式，交出了創意性十足的成績單，今年主題是「進步價值，光榮城市」，柯P 在臉書中也提到歷年來的施政主軸，第一年的「我們從每個錯誤中記取教訓，反省改進」，第二年的「我們堅持理念，承擔改革帶來的各種壓力，逐漸看見改變」，一直到今年的「進步價值，光榮城市」，一改政治界的刻板印象，站在台上演說，長篇大論的歌功頌德，不論政績如何，柯P 用這樣的方式成果發表也算是政治界的創舉了，真是讓人為之一亮啊，遊戲更是以解決每個城市的問題為主軸，到最後做出解決問題的方法，讓人一關接著一關想玩下去！

柯P的好玩遊戲區：https://glory.taipei/#game

進步價值 光榮城市 柯P 執政 成績單 遊戲
進步價值 光榮城市 柯P 執政 成績單 遊戲
進步價值 光榮城市 柯P 執政 成績單 遊戲
△ 故事的主軸發生在柯P去上班的路上，有一個陌生男子坐在他辦公室（太扯了吧XD），希望柯P對台北有所行動。

台北行政區 12個行政區 社會問題 台北市政府

△ 並指出要走遍台北 12 個區才能看到民間疾苦～

市長 柯市長 柯P 遊戲

△ 遊戲開始

北投 士林 市長 柯市長 柯P 遊戲

△ 第一關是北投、士林，遊戲很簡單，只需要移動鍵盤上下鍵避開障礙物就可以了！

障礙物 補給品 特殊道具 柯p 市長 遊戲
障礙物 補給品 特殊道具 柯p 市長 遊戲
障礙物 補給品 特殊道具 柯p 市長 遊戲

△ 過程中除了障礙物外也有補給品、特殊道具，就像在達到目標的過程中，會有人幫助你，也會有人不看好你。

發現問題 解決問題 專業問題 專業解決
發現問題 解決問題 專業問題 專業解決
發現問題 解決問題 專業問題 專業解決

△ 到達盡頭會發現社會問題

柯p 施政 滿意度
柯p 施政 滿意度

△ 提出有效的執政方針

請務必加入圖片說明
內湖 南港 文山
內湖 南港 文山

△ 接著是內湖區、南港區與文山區，發現青年住宅問題。

國宅 公宅 青年住宅

△ 趕快改公宅解決～

國宅 公宅 青年住宅
請務必加入圖片說明

△ 接著就不爆雷了，趕快自己來玩玩看，順便瞭解台北市目前遇到什麼樣的問題吧！

柯P的好玩遊戲區：https://glory.taipei/#game

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
Movavi Photo Editor 4 最簡單的專業修圖軟體，素顏上妝全部搞定（Windows、Mac）
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

「奔跑吧！台北」，柯 P 用網頁版 RGB 闖關遊戲報告施政！ 相關文章


訪客留言

「奔跑吧！台北」，柯 P 用網頁版 RGB 闖關遊戲報告施政！ 參考資料

柯P藏遊戲彩蛋 網友玩到最後發現有洋蔥... - 政治 - 自由時報電 ...
1 小時前 · 台北市長柯文哲上任即將滿3年，為了展現他上任三週年的施政成果，推出了「奔跑吧！台北」復古小遊戲，遊戲中的主角就是柯P，要操控柯P過關，不少網友在一天之內就將遊戲破關，遊戲的最後也讓網友直呼「好感動！」遊戲中的主角就是柯P ...
柯P上任三週年政績「奔跑吧!台北」小遊戲通通包了 | 科技新聞 | ...
時光飛逝，今年12月25日柯文哲就任台北市長就要滿三年了！朋友啊，你有感覺時間過得這麼快嗎？柯P稍早之前在個人Facebook分享到，為了讓市民了解他上任三年來的政績，幕僚們製作了一款小遊戲「奔跑吧！台北」。透過在...
柯P上任三週年政績「奔跑吧!台北」小遊戲通通包了 - 中時電子報 ...
22 小時前 · 時光飛逝，今年12月25日柯文哲就任台北市長就要滿三年了！朋友啊，你有感覺時間過得這麼快嗎？柯P稍早之前在個人Facebook分享到，為了讓市民了解他上任三年來的政績，幕僚們製作了一款小遊戲「奔跑吧！台北」。透過在遊戲中進行角色扮演 ...
親愛的我把施政報告變成遊戲了 《奔跑吧！台北》跟著柯 P 走跳台 ...
18 小時前 · 已經不是政治素人的台北市長柯文哲上任即將滿 3 年，這些年的風風雨雨、北門、巨蛋、公共住宅、強拆違建……柯 P 搔首敲桌也這樣過了。為了讓台北市民更瞭解柯文哲在這 3 年內做了什麼，由年輕幕僚主導的三週年的施政成果小遊戲《奔跑吧！
用「玩」的！宣傳政績出奇招 柯P推復古小遊戲│TVBS新聞網 ...
22 小時前 · 台北市長柯文哲上任即將滿3周年，今在臉書粉絲團推出「奔跑吧！台北」復古小遊戲，要透過玩的方式讓民眾了解柯文哲這3年幾項重要施政，而不僅吉祥物熊讚、都發局長林洲民，都巧妙地出現在遊戲裡頭，讓不少人直呼這種介紹方式「太有趣 ...
200萬預算行銷政績 北市府推柯P影片、小遊戲 - Yahoo奇摩新聞 ...
台北市長柯文哲執政滿3週年，台北市政府近日持續發佈市政行銷作品，日前推出「看見光榮城市｜進步3週年」4分鐘短片，今（21）日下午又在柯文哲facebook粉絲專頁上貼出「奔跑吧！台北」復古像素風網頁遊戲，介紹老人共餐、公宅興建、西區 ...
施政報告遊戲化！ 柯P跑遍台北曬政績 - Yahoo奇摩新聞
新頭殼newtalk 想到施政報告，大家想到的可能是厚厚一疊的紙本資料，以及讓人頭疼的數據吧？今（21）日台北市政府釋出了網頁遊戲《奔跑吧！台北》，遊戲內容是台北市市長柯文哲奔跑過台北12區，體驗各區風土名情，更在每區關卡後放上自己的政策 ...
宣傳市政推小遊戲 柯文哲：寓教於樂 | 地方 | 中央社即時新聞 ...
41 分鐘前 · （中央社記者梁珮綺台北22日電）台北市長柯文哲21日在臉書推出復古小遊戲「奔跑吧！台北」，他今天笑說，有達到寓教於樂目的，單純只講市政議題，「硬梆梆，大家（聽到 ...
施政報告遊戲化！ 柯P跑遍台北曬政績 | 科技新聞 | 20171221 | ...
新頭殼newtalk 想到施政報告，大家想到的可能是厚厚一疊的紙本資料，以及讓人頭疼的數據吧？今（21）日台北市政府釋出了網頁遊戲《奔跑吧！台北》，遊戲內容是台北市市長柯文哲奔跑過台北12區，體驗各區風土名情，更...
展現3年施政 北市推&quot;柯P闖關&quot;復古遊戲 - 華視新聞網 ...
1 天前 · 台北市政府今天(21日)下午3點，於柯文哲市長上任三週年施政成果網站中推出「奔跑吧！台北」遊戲，以復古網頁遊戲的方式，介紹老人共餐、公宅興建、西區門戶計畫、世大運、12行政區走讀等年度施政成果。 台北市政府