你在找好用的網站分析工具嗎？不妨使用「SimilarWeb」史上最強網站分析工具吧！SimilarWeb 是以色列一家公司所開發的網站排名和競爭性數據分析工具，目前網路上有不少的像這樣的網站分析工具，但有支援中文的卻十分稀少，剛好這款 SimilarWeb 網站分析工具不一樣，除了可以幫你查詢網站流量、熱門關鍵字、網站排名、競爭對手、全球熱門網站排名等資訊之外，SimilarWeb 也是少數支援中文的分析工具，這讓不少台灣網路行銷業者可獲得更多市場情報，並可即時發現優劣勢！若你只想查看關鍵字排名的話，可以參考這篇：CuteRank Free－關鍵字排名查詢軟體



SimilarWeb 使用說明





首先進到 SimilarWeb 網站後，在上方搜尋欄中，可輸入你想查看的網站網址及 App，接著按下「Enter」便可開始做查詢。

查詢後，便可看到你的網站在全球、國家和類別三種排名內大概是第幾名。

網站左側分別有流量概覽、推介、搜索、受眾興趣、競爭對手等工具，可讓你查看你的網站的優劣勢以及競爭對手的新關資訊。在流量概覽中，你可以看到網站最近 6 個月內的訪問數量。

往下滑還能看到你的網站在台灣與別的國家中的流量占比數。

在推介中，你可以查看自己的網站流量，是透過哪些熱門推薦網站以及熱門目的地網站來產生的。

你也能透過搜索來查看，到底是哪些關鍵字對你的網站流量有幫助！

在受眾興趣中，你可知道哪些是最多人喜歡的主題，好讓你之後便可以用這些題材來提升網站點閱率以及流量。

SimilarWeb 網站中也能讓你查看競爭對手或與你相似的網站，好讓你查看對手的厲害之處，並讓自己學習加以改進！

另外，在 SimilarWeb 網站最上方的「資源」中，可以讓你查看「熱門網站」與「熱門應用程式」排名，若你想單獨查某個國家內的排名，直接點選國家選單便可做查詢。在熱門應用程式中你可以分別查看 Google Play、Apple Store 的 App 排名真的超級方便的！有興趣的朋友，你可以透過這個 SimilarWeb 網站分析工具去看看其他對手網站流量多少？他們流量來源都是什麼？對手有沒有經營社群網站？對手的關鍵字大概為何？以上這些問題都可以靠 SimilarWeb 取得答案，並能幫助你做更進一步的分析及行銷想法喔！

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