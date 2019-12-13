站長們如何替自己的網站作搜尋引擎優化呢？今天來跟大家分享這款由 Google 推出的網站最佳化工具 web.dev 線上檢測，輸入自己的網址就可以知道優化四大指標，分別為：效能、相容性、最佳化以及 SEO 的分數，滿分為 100 分，將分數區間分為三個顏色：紅色、橘色、綠色，這樣一來就可以快速檢測自己的網站在哪一個方面比較需要加強，有需要的站長們趕快來幫自己的網站做健康檢查囉！SEO 工具你也可以參考：【站長工具】Screaming Frog SEO Spider 模擬搜尋引擎檢索網站內容

△ 首先進入 web.dev 首頁點擊 TEST MY SITE 就可以進入檢測頁面。

△ 然後在空白欄位中輸入你的網址，按下右邊的 RUN AUDIT 就會開始進行檢測，等待的時間大約 30 秒到 1 分鐘左右，結果就會出來囉。

△ 接著就會跑出四大指標分數，如果你的指標呈現紅色的話，可能會是比較需要優先改善的地方，小編實測下來許多網站在效能的部分普遍都是表現比較低落的，至於準不準呢？只能說這大家參考參考囉～至少對於網站優化有明確的方向。

△ 把頁面往下滑動，可以看到每一個項目網站的修改建議，如果還是不清，每個建議的最右方都有相關說明直接點進去就可以看到囉，大家可以選擇影響比較大的項目來優先修改就可以啦。趕快點擊下方傳送門，幫自己的網站作作健康檢查吧！

傳送門：web.dev 網站最佳化檢測工具