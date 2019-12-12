SuperYouTube

看 YouTube 影片時，留言總是藏在下面？要捲動畫面才能看到大家對於影片的看法？今天要來跟大家分享一款 Chrome 擴充程式 SuperYouTube，能夠將留言、影片資訊拉道右邊，讓我們可以一邊看影片、一邊看留言，再也不用犧牲其中一個，如果你跟小編一樣，每天必看 YouTube 那趕快將這款擴充程式加入到 Chrome 裡面吧！你也可以參考：電腦 Youtube 影片已暫停，YouTube NonStop 解決影片自動暫停問題

SuperYouTube

△ 一般觀看 YouTube 時，除非觀看 YouTube 直播影片，不然無法同時觀看影片與留言，只能等到影片看完或按下暫停，將頁面拉到下面，才能觀看其它人的留言，對於想要了解其它人對於這個影片的想法，相對不方便。

YouTube 影片資訊

△ 因此今天要跟大家分享的這款 Chrome 擴充程式 SuperYouTube，可以解放 YouTube 觀看體驗，把留言區域及影片資訊拉到播放器旁邊。點擊右邊的加到 Chrome 來新增擴充程式。

YouTube 留言

△ 新增完畢之後，可以看到影片播放器右邊區域，已經新增了留言、INFO 影片資訊，這時就可以輕鬆觀看留言啦！不知道為什麼 YouTube 官方一直不更新，這個擴充程式拯救了想觀看留言的各位觀眾~~

SuperYouTube

△ 還沒安裝 SuperYouTube 前的推薦影片區塊也沒有消失，跟留言、影片資訊一起整合在上方囉，大家若每天也都會接觸 YouTube，不妨把這款方便的 Chrome 擴充程式，新增到你的 Chrome 瀏覽器上吧！

下載：SuperYouTube（Chrome 擴充程式）

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