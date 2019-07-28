電腦 Youtube 影片已暫停，YouTube NonStop 解決影片自動暫停問題

2019-07-28 06:05:14 9M87

YouTube NonStop

用 YouTube 音樂掛著播放當作背景，是許多人都會做的事，瀏覽器可以隨開隨放，是很關鍵的原因 - 便利。但是 YouTube 有個避免流量消耗的機制，偵測到使用者開著瀏覽器沒有任何動作時，就會自動觸發這個功能，那要如何有效解決這個問題，順利播放 YouTube 音樂、影片呢？只要安裝 Chrome 外掛「YouTube NonStop」就能有效解決這個問題，跟著小編一起來看看如何使用吧！

YouTube NonStop

△ 開 YouTube 掛著放音樂，然後做自己的事，像是打遊戲、閱讀等是大有人在，如果都沒有動，過個幾個小時之後就會出現「影片已暫停，要繼續觀賞嗎？」，這個提示中斷了音樂播放怎麼辦 ?

YouTube已暫停自動播放功能

△ 這就是今天要跟大家分享的主角啦，這款瀏覽器外掛「YouTube NonStop」支援 Chrome 及 Firefox 兩款瀏覽器，文末幫大家準備好載點了，直接點擊就可以新增到瀏覽器中。

YouTube自動暫停2019

△ 新增之後就可以解決音樂因為跳出來的提示，而暫停播放的問題。這款外掛並不是阻止「影片已暫停，要繼續觀賞嗎？」這個提示跳出來喔，而是跳出來之後，讓音樂持續播放，不受到影響～如果覺得這款外掛有幫助到你的話，不妨斗內一杯咖啡給開發者，給他個鼓勵吧！

傳送門：
YouTube NonStop（Chrome 下載）
YouTube NonStop（Firefox 下載）

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