YY 音樂 2019 最強免費聽歌 APP，支援播放清單、背景播放 YouTube 音樂

2019-04-18 08:34:37 9M87

YYMusic

不想付費訂閱 KKBOX 卻又找不到優質的免費聽音樂 APP 嗎？今天分享這款 YY 音樂免費聽音樂 APP，可以說是目前最好用的聽音樂 APP 之一，以 YouTube 作為音樂來源，基本上只要 YouTube 上面有的，YY 音樂上面就有，此外還支援播放清單功能，最重要的是關閉螢幕音樂不會停止，支援背景音樂播放，可惜目前只有 Android 版本，iOS 的用戶可以參考：Music Box 手機音樂電台，免費版 KKBOX 手機聽音樂有救了！

YYMusic

△ 至 Google Play 商店下載音樂後開啟，就可以看到預設的開啟頁面「發現」，這個頁面很適合我這種不知道要聽什麼音樂，只希望工作時有點背景音樂不會睡著就可以了，可以 Follow 一下最近的人氣歌手、熱門曲目，知道大家都在聽些什麼。

YYMusic

△ 點進熱門歌曲後，才發現這是一整包的播放清單，點擊右邊的「播放全部」就可以全播放啦，也支援收藏歌單功能。點擊單曲就可以播放音樂，針對單首音樂也可以點擊節省流量按鈕旁邊的愛心，來收藏單一歌曲。如果你只是想聽音樂，可以點擊「節省流量」，點擊之後影片畫質會被閹割一些，但還是會有畫面就是了。

YYMusic

△ 點擊最下方的「My Music」頁面，可以看到我們收藏的歌單，最近播放過的音樂等，建立起自己的歌單後，以後這個頁面應該會很常來，畢竟都是自己聽的習慣的歌曲。

YYMusic

△ 也支援音樂電台功能，非常適合懶人的播放方式，就是音樂一直播、一直播、一直播啦，最上方有播放音樂的分類，包含熱門、流行、華語、新歌等，這模式很適合開車、工作的時候播放，就是一直播就對啦！

YYMusic

△ 跳出 YY 音樂 APP 之後，會有一個小視窗在左上方，音樂會持續播放，螢幕如果直接暗掉的話，音樂也會持續播放，不會因此而中止喔。YY 音樂絕對是目前最好用的免費聽音樂 APP 之一，甚至還有些是 KKBOX 不會有的 Cover 版本，喜歡聽音樂的大家趕快下載下來吧！

下載： YY音樂 - 離線&在線免費音樂無限聽（GOOGLE下載）

YY 音樂 2019 最強免費聽歌 APP，支援播放清單、背景播放 YouTube 音樂 相關文章

訪客留言

YY 音樂 2019 最強免費聽歌 APP，支援播放清單、背景播放 YouTube 音樂 參考資料

Clipboxes - 超實用檔案檢視管理APP，還可下載YouTube 影音離線播放 ...
「Clipboxes」這款原先僅在日本推出的APP，終於推出國際版提供下載，而且 ... 中離線播放YouTube 影片，操作非常的簡單且完全免費，廢話不多說，還有更多 ... APP 內有廣告顯示，Clipboxes 的主要收入僅依靠廣告，所以沒有收取任何 ... 不過當你想要「連續播放」音樂來聽時，就只能攤手，因為YouTube 雖然可以&nbsp;...
YY語音YY直播 - 繁體中文版下載
YY語音/YY LIVE/YY 直播領先的全娛樂直播平臺。軟體名稱：YY語音/YY LIVE/YY直播 授權類型：免費軟體 ... 【好聲音】全天候7*24小時無間斷的音樂 直播表演平臺。實力歌手、顏值主播、個性音樂、頂級音樂節，躁動的荷爾蒙，開啟你的音樂新玩法 ...
【影音】安卓手機音樂app &gt; YouTube如何鎖屏聽音樂? iPhoneAndroid ...
[小技巧篇]. 安卓手機音樂app 參考影音（相關文章20 筆） ... 今天來分享iPhone YouTube 聽音樂神器「Tube Browser」，Tube Browser 是一 ...
YY音乐_百度百科
《YY音乐》是一款影音图像类的软件，支持Android 1.5系统。...
【iOS 篇】關螢幕也能聽！免費YouTube 背景音樂播放App 推薦| T客邦
越來越多人把YouTube 當作線上音樂的播放平台，但YouTube App 最讓 ... 後，確實可以做到關螢幕以後繼續聽YouTube 音樂的App 給大家參考。
YY菲兒每日直播單曲精選_20190120期-音樂-高清正版影音線上看-愛奇藝臺灣站
YY菲兒每日直播單曲精選20190120期線上看。YY菲兒每日直播單曲精選是高品質音樂類節目，簡介：我是YY主播菲兒,這裡每天菲兒最新最優質最好聽歌曲，你一定要關注喲！。
教育類APP 懶人包，幼兒教育、升學考試、綜合知識…從小到大都能用 ...
之前阿湯接觸過一些不錯用的教育類APP，像遊戲式、寓教於樂 ... 選得很清楚又可愛，因為這款沒有iOS 版本，所以阿湯另找一款相似的APP 連結。 .... 這款介面配置得不錯挺好上手，範圍簡單分為升學跟就業，有聽發音選字、 .... YY 音樂APP – 讓Android 手機關閉螢幕照樣播放YouTube 音樂 ... 想找免費簡報模版嗎?
HEWPOW YOUTUBER
2)别问-我的真爱在那里- 这个答案已被你偷了去. ... 5) 你的音乐-我的詞-我的歌. .... 所推出的1TB 超大容量手機備份神器「備咖」，這個名字源自Back-up 而來，可以讓你在充. ..... Musi 超越KKBOX 免費聽音樂APP，支援播放清單關螢幕聽YouTube！ ... 主题 Y!易搜抓取带#号 PChome 导航站中搜sitemap lyGo.com 站长基地有道youdao&nbsp;...
YY 音樂 APP - 讓 Android 手機關閉螢幕照樣播放 YouTube 音樂 - 就是教不落
前幾天分享了 Musi 音樂播放 APP，讓 iPhone 關閉螢幕也能播放 YouTube 音樂，分享之後呢，很多用 Android 手機的人圍著阿湯不放，問我有沒有 Android 好用的，正常來說，很 ...
iPhone 關螢幕聽YouTube 音樂，免App 最新方法大公開- Yahoo奇摩新聞
如果你想建立整個音樂播放清單加上關螢幕聽音樂的話，可以參考PartyTu 派對兔YouTube 跟朋友「 ... 變成暫停播放，再次由上往下滑呼叫出控制中心，點擊控制中心中的播放鍵將暫停的音樂播放（如果這時沒有 ... 捨大企業工作南韓Y世代寧當網紅 &middot; YouTube下載免安裝！ ..... Apple串流遊戲服務傳不包括「免費」遊戲.