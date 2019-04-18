不想付費訂閱 KKBOX 卻又找不到優質的免費聽音樂 APP 嗎？今天分享這款 YY 音樂免費聽音樂 APP，可以說是目前最好用的聽音樂 APP 之一，以 YouTube 作為音樂來源，基本上只要 YouTube 上面有的，YY 音樂上面就有，此外還支援播放清單功能，最重要的是關閉螢幕音樂不會停止，支援背景音樂播放，可惜目前只有 Android 版本，iOS 的用戶可以參考：Music Box 手機音樂電台，免費版 KKBOX 手機聽音樂有救了！

△ 至 Google Play 商店下載音樂後開啟，就可以看到預設的開啟頁面「發現」，這個頁面很適合我這種不知道要聽什麼音樂，只希望工作時有點背景音樂不會睡著就可以了，可以 Follow 一下最近的人氣歌手、熱門曲目，知道大家都在聽些什麼。

△ 點進熱門歌曲後，才發現這是一整包的播放清單，點擊右邊的「播放全部」就可以全播放啦，也支援收藏歌單功能。點擊單曲就可以播放音樂，針對單首音樂也可以點擊節省流量按鈕旁邊的愛心，來收藏單一歌曲。如果你只是想聽音樂，可以點擊「節省流量」，點擊之後影片畫質會被閹割一些，但還是會有畫面就是了。

△ 點擊最下方的「My Music」頁面，可以看到我們收藏的歌單，最近播放過的音樂等，建立起自己的歌單後，以後這個頁面應該會很常來，畢竟都是自己聽的習慣的歌曲。

△ 也支援音樂電台功能，非常適合懶人的播放方式，就是音樂一直播、一直播、一直播啦，最上方有播放音樂的分類，包含熱門、流行、華語、新歌等，這模式很適合開車、工作的時候播放，就是一直播就對啦！

△ 跳出 YY 音樂 APP 之後，會有一個小視窗在左上方，音樂會持續播放，螢幕如果直接暗掉的話，音樂也會持續播放，不會因此而中止喔。YY 音樂絕對是目前最好用的免費聽音樂 APP 之一，甚至還有些是 KKBOX 不會有的 Cover 版本，喜歡聽音樂的大家趕快下載下來吧！

下載： YY音樂 - 離線&在線免費音樂無限聽（GOOGLE下載）