可商用背景音樂

近年來製作影片上傳到 YouTube 已經漸漸成為人人必備的技能，影片除了畫面重要外，背景音樂、配樂也佔有很重要的因素，今天要來跟大家分享的就是影片免費背景音樂庫 Audio Library，裡面的音樂素材全部都可商業使用、個人使用，音樂也都做好情境分類，且全部上架到大家最熟悉的 YouTube 平台，常常找配樂花很多時間的後製，趕快把這個音樂庫來源收下吧！你也可以參考：Music Maker 專業音樂素材包下載，可個人使用及商業使用

Audio Library

進入 Audio Library 頻道後，就可以看到滿滿的無版權音樂、背景音樂。

可商用背景音樂

點擊上方的「影片」就可以看到 Audio Library 中所有的背景音樂，因 YouTube 本身並不是一個只屬於音訊的平台，因此配樂幾乎都搭配著一張非常唯美的圖片。

可商用影片配樂

如果要依照音樂情境來搜尋，可以按下頂端的「播放清單」，在這些播放清單中，Audio Library 依照氣氛類型、音樂類型等方式，為背景音樂做了非常詳細的分類，對於常常花很多時間尋找配樂的剪輯師來說，看到這麼清楚的分類，心裡馬上先放鬆了一半~

影片配樂下載

找到想試聽的音樂，點進去就對啦，我想這應該不用多介紹，YouTune 大家都比我熟悉，最重要的是下載也很輕鬆，影片詳細資訊裡面，有個下載連結，直接按下去就會儲存到電腦中囉！這邊跟大家分享一下，雖然說能夠商業使用，不過若你的影片是用來營利的話，就必須附上作者名稱～

Audio Library：https://www.youtube.com/channel/UCorqI2EE1avwlTCekjfi0LQ/featured

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