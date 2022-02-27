你也愛神奇寶貝嗎？現在比較廣為人知的說法是寶可夢，小時候什麼黃版、綠版、金銀版都玩過，最近 Pokémon DP Sound Library 寶可夢官方釋出寶可夢「鑽石版」、「珍珠版」音樂素材，開放大家免費下載，身為喜愛寶可夢的玩家，絕對不能錯過官方開放的音樂素材，光聽音樂滿滿的回憶就會湧現在腦袋裡，跟著小編一起來看看官方提供的寶可夢音樂素材有哪些吧。

進入 Pokémon DP Sound Library 首頁後，點擊 Play 進入主畫面。

然後點擊上方的 Music Box 進入音樂盒。

在 Music Box 裡面就可以看到所有音樂啦，上方有各式分類預設是開啟的，好比有：事件音、路線音、城鎮音、設備音、地標音、戰鬥音、角色音等。把他們一個一個消掉，留下自己想找的分類，就可以在下方開始試聽啦。

下方點擊播放，就能夠試聽寶可夢音樂素材囉。

接著點擊上方 Playlist 播放清單，就可以看到險、充電、挑戰或是放鬆等不同音樂類型，同樣點擊播放就可以試聽啦。

按下旁邊的 Share 按鈕則能夠透過 LINE、FB 或 Twitter 連結進行分享。

要下載的話，頁面最上方有個 Download 按鈕，點擊下去後可以直接打包下載，有 DISC 1 跟 DISC 2，檔案大小都有 700MB 以上，當然也可以下載單曲，最後大家要注意這邊的音樂只能用於非商業用途，而且使用時必須標注來源才可以唷，連結放在下方留給大家去下載啦。

下載：

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