音效素材

後製影片總是花很多時間在找適合的配樂嗎？找到配樂後又擔心使用到侵權音樂？最近小編發現 cchound 這個 CC0 授權免費音效庫，裡面的音樂全部「100％ 免費可商業使用」，不論你要找的是電影配樂、輕鬆配樂、緊張音效、懸疑音樂、恐怖音效等通通因有盡有，音樂素材來自於 Soundcloud、Jamendo 等網站，可直接下載 MP3 檔案使用，常常需要用到音樂素材的朋友，這個音樂素材庫收下來保證不會後悔～另外一個網友都推薦的的 Mixkit Sound 音效素材庫也是不錯的免費音樂素材，推薦可以收藏起來。

音效素材

進入 cchound 首頁後，就可以看到左上角的音樂分類。

cchound

cchound 有依照音樂類型、曲風、類型、樂器等進行分類，用滑鼠點開下拉選單，就可以看到不同的分類，目前網站內並不支援搜尋功能，因此用分類來尋找似乎是最快的方法。

緊張音效下載

找到合適的分類後，網站下方就可以看到所有音樂素材囉，這邊會列出名稱、時間長度、作者、類型、來源等，直接按下播放按鈕就能夠預覽播放。

可商用配樂下載

要下載音樂的話直接下後面 DOWNLOAD 按鈕，點擊後會開啟新的播放頁面，按下後方「...」即可進行下載，最後也是最重要的，請記得點選 DOWNLOAD 按鈕前方的 License 鍵，查看使用授權規範，有些需要標住來源，有些則不用，這邊請大家自己留意一下囉。

傳送門：cchound 免費可商用音樂素材庫

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