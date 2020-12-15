Word 手繪線條

最近有網友來信詢問：「Word 可以畫出有手繪感塗鴉、線條嗎？」，我想這也是許多人會有的疑問，這邊就統一用這邊文章來回答囉，答案是可以的，不過大多數 Word 並不是預設在工具列就有而是隱藏起來，因此必須手動開啟才能夠使用手繪功能，這邊大家趕快跟著小編來開啟「藏很深」的 Word 繪圖功能，以下文章教學開始囉，跟著小編一步一步開啟 Word 手繪線條、畫重點功能。另外用 +、- 符號繪出 Word 表格也是比較少人知道的功能，還不知道的朋友可以前往 Word 隱藏版製做表格教學

Word 繪圖

首先一般的 Word 標記重點時，可以反白文字後，選擇頂部文字顏色旁的「醒目提示色彩」功能，雖然同樣達到畫重點的目的，不過卻過於生硬，沒有手繪的溫度。

Word 如何畫出手繪線條

用 Mac 的朋友可以透過以下路徑開啟：頂部 Word > 喜好設定 > 功能區和工具列，將「繪圖」功能加入自訂功能區後按下儲存。Windows 系統的朋友則是到：左上「檔案」> 選項 > 自訂功能區將「繪圖」功能加入。

word繪圖工具

加入之後就可以在頂端的工具列找到「繪圖」選項啦，點擊選項中的三支畫筆就可以進行手繪功能。

Word 如何畫出手繪線條

在上方還能夠調整畫筆顏色，調整完畢後就能夠像真實筆觸一般，在 Word 上自由畫記重點啦。如果你也希望 Word 文件上面的註記、塗鴉能夠更有溫度，那開啟這個隱藏版 Word 繪圖功能就沒問題啦，由於這次的教學跟著做就可以了，因此沒有提供範本檔案給大家，直接在電腦開啟 Word 即可。

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