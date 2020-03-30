Word Ctrl+F3 多重複製，你不能不知道的複製貼上進階版

Word 快速鍵只知道複製貼上夠用了嗎？今天要跟大家分享全新快速鍵 Ctrl + F3，如果你有多個文件，需要從中按順序依序複製幾段文字，並且貼上另一個新的文件中，如果你用 Ctrl + C 可能需要一直切換視窗，來來回回耗掉許多時間，今天跟大家分享進階版複製貼上則可以讓你一次搞定，替你省下許多時間！更多 Word 教學，你可以參考：Word 怎麼找出兩份文件的不同之處，快速修改被訂正過的地方？

Word Ctrl+F3

首先打開某個文件，將你想複製的其中幾個文字反白選取，並且按下 Ctrl + F3。

Word Ctrl+F3

然後再依序找到你想複製的文字，一樣按下快速鍵，重點是需要「按順序」，也就是你想要貼上的順序。按下 Ctrl + F3 後，會有類似「剪下」的效果，被 Ctrl + F3 的文字會就地不見。

Word Ctrl+F3

接著打開你要貼上的文件，按下 Ctrl + Shift + F3 就可以囉，這時神奇的事情就會發生，剛剛依序消失的文字，乖乖地按照順序貼上囉！一定要記得是按 Ctrl + Shift + F3，因為按 Ctrl + V 只會貼上 Ctrl + C 複製的文字，與 Ctrl + F3 是各自獨立的。

Word Ctrl+F3

將效果用 GIF 檢視，大概就會像上圖所示，大家學起來了嗎？可以自己找個檔案來練習看看唷！

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訪客留言

Word Ctrl+F3 多重複製，你不能不知道的複製貼上進階版 參考資料

Word 隱藏版密技 Ctrl +F3 是什麼神奇的東西？多重複製超方便！ | 俞果 3C 丼
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90%的使用者不知道 Ctrl+F 為何物(內附常用快捷鍵一覽表) | T客邦 - Techbang
※ 引述《tank》的留言： &gt; 有個疑問請問ipad上要怎麼使用這個功能呢 如果是用內建Safari瀏覽器 開啟網頁後 用上方的搜尋列搜尋關鍵字 下方會出現『此網頁x個符合項目』的結果 並且用底色標示出文章中的關鍵字
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