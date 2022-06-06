主管要你整理公司員工名冊、活動名冊，要怎麼利用 Word 將手邊的名單「依照姓名」筆畫由小到大排序？如果員工名冊只有 10 個以內到還好，或許還能手動一個一個排序。但是如果有 20 個、30 個甚至超過 100 位，有沒有辦法用 Word 幫我們依照姓氏筆畫，自動由少到多排列？今天小編就來跟大家分享 Word 小技巧，讓你可以用 10 秒做完 10 分鐘的事情，還不會的同學趕快學起來吧。另一個很小，但是卻很重要 Word 小技巧也建議大家一起學會，那就是 Word 打合約、表格要如何建立「不會跑掉的底線」？還不會的同學也一起去學起來吧。

當我們一開始拿到未經整理的名單時，可能會像上圖這樣。這時候我們該怎麼整理呢？

首先我們全選這些姓名，然後按下 Ctrl + H 召喚出取代功能，尋找目標欄位輸入「、」來取代（這邊不一定要輸入頓號，看你拿到的名單是用什麼分隔的，也許是逗號、也許是空格），然後在「取代為」欄位選擇左下角的「更多」。

然後選擇「特殊」>「段落標記」。

按下全部取代後，點擊「是」取代全部符號。

完成這一步驟後，就可以將所有姓名變成垂直排列，不過這時候還沒有依照「筆畫」排列。我們先全選所有名字，然後點擊上方紅色箭頭處的圖示打開「排列文字順序」功能。

在第一階這裡，下拉選單選擇「段落」，後方類型選擇「筆畫」按下確定。

這時候就可以看到，原本亂七八糟的姓名，已經依照筆畫由少到多整齊的排列啦！如此一來就可以只花 10 秒鐘，完成 100 人、1000 人甚至 1 萬人以上的姓名排列，是不是很簡單呢？下面小編提供 Word 練習檔，大家可以下載起來，跟著文章練習一遍加深印象，下次要用就不會忘記啦。

下載：

Word 姓名排列練習範本.docx（GOOGLE下載）

