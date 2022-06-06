Word 姓名照筆畫排序

主管要你整理公司員工名冊、活動名冊，要怎麼利用 Word 將手邊的名單「依照姓名」筆畫由小到大排序？如果員工名冊只有 10 個以內到還好，或許還能手動一個一個排序。但是如果有 20 個、30 個甚至超過 100 位，有沒有辦法用 Word 幫我們依照姓氏筆畫，自動由少到多排列？今天小編就來跟大家分享 Word 小技巧，讓你可以用 10 秒做完 10 分鐘的事情，還不會的同學趕快學起來吧。另一個很小，但是卻很重要 Word 小技巧也建議大家一起學會，那就是 Word 打合約、表格要如何建立「不會跑掉的底線」？還不會的同學也一起去學起來吧。

Word 姓名排列

當我們一開始拿到未經整理的名單時，可能會像上圖這樣。這時候我們該怎麼整理呢？

Word 排列文字順序

首先我們全選這些姓名，然後按下 Ctrl + H 召喚出取代功能，尋找目標欄位輸入「、」來取代（這邊不一定要輸入頓號，看你拿到的名單是用什麼分隔的，也許是逗號、也許是空格），然後在「取代為」欄位選擇左下角的「更多」。

Word 姓氏筆畫

然後選擇「特殊」>「段落標記」。

Word 筆畫遞增排列

按下全部取代後，點擊「是」取代全部符號。

Word 姓名照筆畫排序

完成這一步驟後，就可以將所有姓名變成垂直排列，不過這時候還沒有依照「筆畫」排列。我們先全選所有名字，然後點擊上方紅色箭頭處的圖示打開「排列文字順序」功能。

Word 筆畫遞增排列

在第一階這裡，下拉選單選擇「段落」，後方類型選擇「筆畫」按下確定。

Word 姓名照筆畫排序

這時候就可以看到，原本亂七八糟的姓名，已經依照筆畫由少到多整齊的排列啦！如此一來就可以只花 10 秒鐘，完成 100 人、1000 人甚至 1 萬人以上的姓名排列，是不是很簡單呢？下面小編提供 Word 練習檔，大家可以下載起來，跟著文章練習一遍加深印象，下次要用就不會忘記啦。

下載：
Word 姓名排列練習範本.docx（GOOGLE下載）

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