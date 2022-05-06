編輯 Word 圖檔時，突然發現需要「左右翻轉」圖片，能夠直接在 Word 裡面完成嗎？今天小編就來與大家分享不需要透過圖片編輯器或修圖工具，在 Word 裡面直接就能讓你鏡像翻轉圖片，以下小編分享 2 招 Word 左右翻轉圖片的方法，提供給各位參考，學起來以後直接在 Word 中就可以處理圖片啦。順道一提，你知道 Word 為了節省檔案大小，預設會將圖片壓縮嗎？一起學起來 Word 插入圖片，如何高畫質顯示？

方法一

第一個方法是選取圖片後，對圖片點擊右鍵，找到「設定圖片格式」。

然後在右側欄位點選「立體旋轉」展開選單。

在 X 軸旋轉這邊，角度輸入 180 度就完成啦，如果圖片沒有轉到水平，可以再點擊右側的向上箭頭，微調增加角度，每 10 度為一個單位旋轉。調整完畢後就完成 Word 鏡像翻轉圖片啦。

方法二

第二種是直接選取圖片，按住右上方的大小調整方塊往左滑動，如此一來也可以完成圖片左右翻轉，雖然這種方式比第一種快速，但是如果圖片不正的話，就沒有辦法微調角度，取決於你的素材來源要使用哪種方式都沒有問題。

除了鏡像翻轉之外，第一種方式裡面的「立體旋轉」的預設下拉選單中，也有各種角度可以一鍵翻轉，大家也可以一起試試看！以上兩種方式就是在 Word 中左右旋轉圖片的方法，趕快跟著操作一次，下次遇到需要翻轉圖片時，直接在 Word 裡面就能搞定！