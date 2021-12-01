如果要在 Word 裡面輸入注音，該國字又是破音字怎麼切換為注音？Word 如果要讓國字旁邊出現注音，最簡單的方式就是使用「注音字型」，如果你沒有注音字體的話小編在文章後方給大家下載，順便提供 Word 破音字注教學，讓你下次遇到破音字時，可以快速抽換為正確的注音，話不多說馬上進入教學啦。

如果你沒有注音字體的話，可以到文末下載「ToneOZ 澳聲通」大注音庫楷-繁，下載之後完成安裝。

然後打開你的 Word 檔，將文字內容套用此字型，就可以看到注音啦，不過大家有沒有發現，中文有些是破音字，注音是錯的怎麼辦？

此時打開它們家的拼音注音編輯器（線上免安裝），將你的破音字貼上，然後點選要修改的國字，下方就有破音自可以選擇啦！更正為對的注音後把國字複製起來。

最後回到 Word 貼上就可以看到破音字注音已經替換完成啦！注音字體小編幫大家準備在下方，會用到的趕快去下載起來吧。

下載：

注音字體 ToneOZ 澳聲通 大注音庫楷-繁.ttf（GITHUB下載）

注音字體 ToneOZ 澳聲通 大注音庫楷-繁.ttf（GOOGLE下載）

注音字體 ToneOZ 澳聲通 大注音庫楷-繁.ttf（1DRV下載）

注音字體 ToneOZ 澳聲通 大注音庫楷-繁.ttf（MEDIAFIRE下載）

注音字體 ToneOZ 澳聲通 大注音庫楷-繁.ttf（RAPIDGATOR下載）

注音字體 ToneOZ 澳聲通 大注音庫楷-繁.ttf（MEGA下載）

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