上班族必備「iLovePDF」PDF 檔案在線轉檔工具，請務必收藏唷！PDF 檔案格式是跨平台閱讀、支援多國語言，而且免費使用的可攜帶式文件，Office 軟體裡的 Word、Excel、PPT 製作完成時也都能簡單的轉換成 PDF 檔，所以大多的電子書都是以 PDF 格式來發行，但身為上班族的艾倫確不是很喜歡收到 PDF 檔，不論要是修改、編輯、更新內容在 PDF 檔案裡都不能直接執行，艾倫要來分享線上免費轉檔的網站 iLovePDF，不論是要轉檔、壓縮、加入頁碼、浮水印...功能在網站上都能滿足我們。
iLovePDF 網站：http://www.ilovepdf.com/zh_tw
▽ iLovePDF 網站的取名真的很貼切，不用安裝任何軟體，在線上就能進行轉檔的動作，在這裡真的會愛上 PDF。可以多個 PDF 合併、拆分 PDF 檔、壓縮 PDF 檔、PDF 轉 Word、PDF 轉 PPT、PDF 轉 Excel、PDF 轉 JPG、JPG 轉 PDF、PDF加入頁碼、加入浮水印、旋轉PDF。
▽ 艾倫就示範大家比較常使用的 PDF 轉換為 WORD 的功能，加入 PDF 檔的方式有三種：<1> 從我們電腦裡加入檔案，<2> 從 Google 雲端硬碟加入檔案，<3> 從 Dropbox 加入檔案。
▽ 加入PDF 檔案後，選擇下方的「轉換為 WORD文檔」。
▽ 轉換的過程中，螢幕會顯示「正在將 PDF 轉換為 WORD」。
▽ 轉換完成時，可將檔案下載到電腦裡或是直接上傳到 Google雲端硬碟、Dropbox雲端空間裡。
▽ 這是 PDF 轉換成 WORD 的截圖，所有的格式和文字都沒有跑位，有使用過早期 PDF 轉換成 WORD 軟體的朋友應該都有經歷過轉換回來時內容格式跑位的問題，跑位後還有花時間調整，所以艾倫特別注意 iLovePDF 轉檔 WORD 後沒有跑位。
▽ Word 文件轉成 PDF 時才發現頁碼忘了加入，這時候完全不需要回 Word 重新編頁碼，直接使用 iLovePDF 網頁上的頁碼功能，頁碼的位置、字體大小、顏色都可選擇，不用 3秒就能把完成。
各項功能清單：
- 合併多個PDF文檔：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/hebing_pdf
- 拆分PDF文件：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/fencai_pdf
- 壓縮PDF文檔：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/compress_pdf
- PDF轉換為WORD：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/pdf_to_word
- PDF轉換為POWERPOINT：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/pdf_to_powerpoint
- PDF轉換為EXCEL：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/pdf_to_excel
- 將WORD轉換為PDF文檔：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/word_to_pdf
- 將POWERPOINT轉換為PDF文檔：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/powerpoint_to_pdf
- 將EXCEL轉換為PDF文檔：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/excel_to_pdf
- PDF轉換為JPG圖片：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/pdf_to_jpg
- JPG轉換為PDF文檔：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/jpg_to_pdf
- 給PDF文檔添加頁碼：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/add_pdf_page_number
- 給PDF文檔添加水印：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/pdf_add_watermark
- 解密PDF文檔：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/unlock_pdf
- 旋轉PDF文檔：http://www.ilovepdf.com/zh_tw/rotate_pdf
iLovePDF 網站：http://www.ilovepdf.com/zh_tw
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