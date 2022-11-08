手邊有 PDF 檔案，手機可以立即編輯、轉檔嗎？ 今天小編要分享一款 PDF 線上百寶袋 PDNob PDF Online，無論手機、電腦只要打開網頁，21 種 PDF 轉檔、壓縮、分割、合併、加浮水印等任務馬上可以處理，且完全不需要付費、不需要登入就可以使用，建議大家可以存在你的瀏覽器書籤中，如果遇到臨時狀況，馬上開起就可以辦公，小編馬上帶大家來看看這個必收的神器吧。PDNob 也有推出專業圖片轉文字 OCR 軟體 Image Translator，有需要的朋友也歡迎一起收下。

進入網站後，可以看到 PDNob PDF Online 的 PDF 所有功能，大分類包含：PDF 轉檔、轉檔為 PDF、PDF 工具、PDF 排版共四種。

每個小分類底下還有各種小工具，零零總總加起來共有 21 種，包含：



合併 PDF

分割 PDF

擷取 PDF 頁面

擷取 PDF 圖片

壓縮 PDF

PDF 轉 Word

PDF 轉 JPG

PDF 轉 Excel

PDF 轉 PPT

PDF 轉 TXT

PDF 轉 HTML

Word 轉 PDF

圖片轉 PDF

Excel 轉 PDF

PPT 轉 PDF

TXT 轉 PDF

HTML 轉 PDF

移除浮水印

新增浮水印

旋轉 PDF

移除頁面

加密 PDF

小編以 PDF 轉 Word 這個最熱門的功能來作為示範，點擊中央藍色按鈕即可上傳 PDF 檔案。

不到 5 秒鐘 PDF 文件就已經轉檔為 Word 囉，按下 Download 即可以下載處理完成的檔案。

原本 PDF 文件，已經變成可以輕鬆編輯的 Word 文件啦！不限任何系統，不管是 Android、iOS、Windows 還是 macOS 全都能用，你只需要把它儲存到你的書籤。

熱門的 PDF 分割小編也實測了一下，能把所有頁面全部分割，或是紙選擇自己想要分割的頁面，並且將你指定的某幾個頁面合併到同一個 PDF 檔案，功能算是非常完整的。

分割完畢後，點擊下載並解壓縮後，就可以取得你分割完的 PDF 檔案囉。連結小編放在下面，這麼好用的 PDF 線上工具不好找，完全不需要安裝，趕緊收藏到書籤吧！

傳送門：PDNob PDF Online