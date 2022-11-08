PDNob PDF Online

手邊有 PDF 檔案，手機可以立即編輯、轉檔嗎？ 今天小編要分享一款 PDF 線上百寶袋 PDNob PDF Online，無論手機、電腦只要打開網頁，21 種 PDF 轉檔、壓縮、分割、合併、加浮水印等任務馬上可以處理，且完全不需要付費、不需要登入就可以使用，建議大家可以存在你的瀏覽器書籤中，如果遇到臨時狀況，馬上開起就可以辦公，小編馬上帶大家來看看這個必收的神器吧。PDNob 也有推出專業圖片轉文字 OCR 軟體 Image Translator，有需要的朋友也歡迎一起收下。

PDNob PDF Online

進入網站後，可以看到 PDNob PDF Online 的 PDF 所有功能，大分類包含：PDF 轉檔、轉檔為 PDF、PDF 工具、PDF 排版共四種。

PDNob PDF Online

每個小分類底下還有各種小工具，零零總總加起來共有 21 種，包含：

  • 合併 PDF
  • 分割 PDF
  • 擷取 PDF 頁面
  • 擷取 PDF 圖片
  • 壓縮 PDF
  • PDF 轉 Word
  • PDF 轉 JPG
  • PDF 轉 Excel
  • PDF 轉 PPT
  • PDF 轉 TXT
  • PDF 轉 HTML
  • Word 轉 PDF
  • 圖片轉 PDF
  • Excel 轉 PDF
  • PPT 轉 PDF
  • TXT 轉 PDF
  • HTML 轉 PDF
  • 移除浮水印
  • 新增浮水印
  • 旋轉 PDF
  • 移除頁面
  • 加密 PDF

PDF 線上工具

小編以 PDF 轉 Word 這個最熱門的功能來作為示範，點擊中央藍色按鈕即可上傳 PDF 檔案。

PDF 分割

不到 5 秒鐘 PDF 文件就已經轉檔為 Word 囉，按下 Download 即可以下載處理完成的檔案。

PDF 合併

原本 PDF 文件，已經變成可以輕鬆編輯的 Word 文件啦！不限任何系統，不管是 Android、iOS、Windows 還是 macOS 全都能用，你只需要把它儲存到你的書籤。

PDF 轉檔工具

熱門的 PDF 分割小編也實測了一下，能把所有頁面全部分割，或是紙選擇自己想要分割的頁面，並且將你指定的某幾個頁面合併到同一個 PDF 檔案，功能算是非常完整的。

PDF 轉 Word

分割完畢後，點擊下載並解壓縮後，就可以取得你分割完的 PDF 檔案囉。連結小編放在下面，這麼好用的 PDF 線上工具不好找，完全不需要安裝，趕緊收藏到書籤吧！

傳送門：PDNob PDF Online

PDNob PDF Online 線上版 PDF 瑞士刀，21 種 PDF 功能打開瀏覽器就能用 (轉檔 / 編輯 / 排版 / 工具 ) 相關文章

訪客留言

PDNob PDF Online 線上版 PDF 瑞士刀，21 種 PDF 功能打開瀏覽器就能用 (轉檔 / 編輯 / 排版 / 工具 ) 參考資料

PPT 轉PDF - TechMoon 科技月球
今天介紹的「PDNob PDF Online」提供免費線上PDF 編輯與轉換工具，你可以免費在線上就將PDF 進行各種轉換與編輯，不僅能夠快速地進行轉換，同時所有上傳的檔案都會在1 ...
在線拆分PDF文檔。免費拆分PDF文檔
通過設定頁碼範圍，或提取所有的PDF文檔頁面，將其拆分為多個PDF文檔。在線拆分或提取PDF 文檔，簡單方便，而且免費。通過設定頁碼範圍，或提取所有的PDF文檔頁面，將其拆分為多個PDF文檔。在線拆分或提取PDF文檔，簡單方便，而且免費 ...
CleverPDF - 44個功能強大的免費在線PDF轉換器和工具
CleverPDF提供44種常用的PDF在線工具，完全免費。包括PDF轉換成Word, Excel, PowerPoint, iWork等轉換功能，以及PDF合并拆分，加密PDF，解密PDF，壓縮PDF等。所有功能簡單易用，只需上傳源文件，下載輸出文件即可。
PDF 轉換工具 - TechMoon 科技月球
PDNob PDF Online – 免費線上PDF 轉換工具，可將PDF 進行編輯、轉換、合併與添加浮水印等等功能應有盡有 · 主要資訊欄 ...
使用免費線上 PDF 分割工具分割 PDF 頁面 | Adobe Acrobat (台灣)
線上將 PDF 分割成多個各別檔案。使用 Adobe Acrobat 線上服務，快速將 PDF 分割成多個檔案。免費線上試用 Acrobat ... Adobe 發明了 PDF 檔案格式。嘗試使用最高品質的線上工具來分割 PDF 檔案，隨時隨地讓工作順暢進行 ...
2022 推薦21 款免費線上圖片去背工具，免註冊即可透過AI 快速 ...
2022年9月27日 — PhotoRoom 除了提供「Background Remover」圖片去背功能之外，還提供了前景物品的去除功能，或稱魔術修飾功能。也就是當一張圖片當中，有5 個人物時，你 ...
合併PDF - TechMoon 科技月球
PDNob PDF Online – 免費線上PDF 轉換工具，可將PDF 進行編輯、轉換、合併與添加浮水印等等功能應有盡有 · PDNob 圖片轉文字– 免費圖片轉文字工具，可自訂擷取螢幕範圍，幫 ...
PDF 轉換程式：在線上免費將檔案轉換為 PDF | Adobe Acrobat (台灣)
試用 Adobe Acrobat 線上服務時，可免費在線上將檔案轉換為 PDF。試用 PDF 轉換程式，將 Microsoft Office 或影像檔案轉換為 PDF。 使用我們的 PDF 轉換程式，即可將 Microsoft 365 文件 (包含 Word 文件、Excel 和 PowerPoint 檔案) 轉換為 PDF 檔案。
iLovePDF | 為PDF愛好者提供的PDF文檔在線轉換工具
PDF愛好者的在線工具 完全免費、易於使用、豐富的PDF處理工具，包括：合併、拆分、壓縮、轉換、旋轉和解鎖PDF文檔，以及給PDF文檔添加浮水印的工具等。 根據自己的意願對PDF文檔中的頁面進行排序。你可以隨時在你的文檔中刪除或添加PDF頁面。
Adobe 攜手Google 提供「.new」相關PDF 免費線上轉檔服務
2020年8月25日 — 如果你還想尋找其他與線上PDF 相關的工具網站，可以參考：CleverPDF、EasyPDF…等等其他PDF 線上工具，了解更詳細的介紹。 網站名稱：免費線上 ...