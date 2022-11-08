Toonme

想要製作卡通化大頭貼，哪個網站效果最好？最近小編發現一個效果不錯的 AI 卡通化大頭貼網站 Toonme，只要上傳照片，不需要花幾秒鐘，就可以獲得多款風格卡通化大頭貼，不論是上傳到 Facebook、Instagram、LINE 都可以獲得吸睛的效果，最重要是完全免費使用，也不需要下載任何 APP ( 當然它們也有提供 APP 你習慣用 APP 也沒有問題 )。效果相當不錯，各位趕緊上傳自己的照片去試試吧！另一款卡通大頭貼製作網站 Image to Cartoon 也有不同的效果，多試試看搞不好可以找到自己心目中的效果。

大頭貼卡通化

進入 Toonme 之後，點擊 + 來上傳照片。Toonme 官方會定期更新不同的卡通特效，最近一次更新是在 2022/10/31。

卡通大頭貼

過沒幾秒鐘的時間，就可以看到卡通風格的照片已經被轉換完成囉。左側是各種不同的風格可以套用，我們一一點擊就可以套用不同的卡通效果。

Q版大頭貼

效果是不是相當不錯呢？如果沒有你滿意的效果，可以點擊右下方的「更多風格」來抽換。

卡通頭像製作

點擊「更多風格」之後，就能看到下方出現更多類似的風格可以套用。

AI 大頭貼

「更多風格」是依照此畫風來延伸更多不同的大頭貼照。如果你需要更多不同的畫風，則可以點擊左下方 Labs 來選擇更多的畫風。

可愛大頭貼

Lab 裡面的畫風還在測試中，可以看到畫面有滿多瑕疵，不過種類相當多元，像是可以把自己變成辛普森家庭裡面的主角。

可愛大頭貼製作<span id=" />

AI 會把我們上傳的照片，與現有卡通裡面的主角合成，最後點擊下方「下載高請版本」就可以儲存高畫質的卡通大頭貼囉。小編順便提供 APP 載點，iOS 和 Android 都有，趕快上傳自己的照片試試啦。

下載：
Toonme ( Android 下載 )
Toonme ( iOS 下載 )

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