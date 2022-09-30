圖片轉文字目前最好用的軟體是哪一款？最近小編發現 PDNob Image Translator 圖片轉文字工具，由 PassFab 開發，還支援了翻譯功能。它能夠將圖片或 PDF 文件中的文字翻譯成超過 10 種語言，例如：日語、韓語、繁體中文、英語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、法語、保加利亞語、塞爾維亞語、拉丁語等語言，目前正推出限時免費中，非常推薦經常有圖片轉文字需求的朋友們可以趁此機會收藏下來喔（Mac/Windows 皆能用）。如果你要轉的圖片不多，也可以使用線上 OCR 圖片轉文字工具。

進入限時免費頁面後，輸入 email 並按下 Send code 來取得驗證碼，取得驗證碼之後，按下 Get Now 就可以取得本次的限時免費活動資格。

然後回到 Email 中，點擊 Set Password 來設定密碼。（待會要用來登入用）

最後一步只要到文章後方下載 PDNob Image Translator 軟體，安裝完成後就會出現在右下角的工具列囉。點擊右鍵找到「激活」。

登入剛剛的 Email 以及設定的密碼，按下登錄。

最後就可以看到已經啟用成功啦，這次的序號是一年份授權。

PDNob Image Translator 能夠將將圖片或 PDF 轉換為文字，且具備翻譯功能，可以設定中翻英、英翻中，甚至是其它語言也沒問題，框選要轉文字的圖片區域後就可以快速完成辨識啦，我們可以編輯、複製文字，並匯出為 TXT、DOC 或 DOCX 文件，連結小編放在下面，趕快去下載起來吧。

https://www.pdnob.com/products/pdnob-image-translator.html

Windows 免安裝版：

PDNob Image Translator 2.0.0.7.7z（GOOGLE下載）

PDNob Image Translator 2.0.0.7.7z（1DRV下載）

PDNob Image Translator 2.0.0.7.7z（MEDIAFIRE下載）

PDNob Image Translator 2.0.0.7.7z（RAPIDGATOR下載）

PDNob Image Translator 2.0.0.7.7z（MEGA下載）

檔案大小：58.42 MB

Mac 版本：

PDNob Image Translator Mac 1.0.2.dmg（GOOGLE下載）

PDNob Image Translator Mac 1.0.2.dmg（1DRV下載）

PDNob Image Translator Mac 1.0.2.dmg（MEDIAFIRE下載）

PDNob Image Translator Mac 1.0.2.dmg（MEGA下載）

檔案大小：15.83 MB