ImageText 免費線上 OCR 文字辨識工具，圖片轉文字就是這麼簡單！

看到一些不錯的文字圖時，要如何將圖片裡的文字複製起來呢？不妨就交給 Image to Text 線上 OCR 文字辨識工具吧！Image to Text 是一款免費光學字元辨識工具，只要將圖片上傳到網站後，便可將圖片上的文字進行複製，且支援 PDF 與圖片 JPG、BMP、TIFF、GIF 格式，此外，Image to Text 網站還支援 100 多種語言，包括中文、日文、韓文、英文等等，有需要的朋友快到該網站試試看吧！更多 OCR 工具，請參考這篇：PearOCR 超方便的 OCR 圖片轉文字工具！

Image to Text 網站介紹

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進到  Image to Text 網站後，便可點擊「選擇一張圖片」上傳你要複製文字的圖檔，圖片大小不可超過 5MB。

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上傳圖片後網站就會立即進行文字辨識，不過每次辨識完就會詢問一次是否「加入高級版」，直接點選「取消」即可。

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點選「取消」後，網站就會顯示 OCR 辨識結果，下方有「翻譯」、「複製」兩個按鈕，點擊就可複製文字或開啟 Google 翻譯。

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Image to Text 網站除了中文外，也支援日、韓、英文等 100 多種語言，就連手寫文字也能輕鬆辨識，有興趣的朋友，快點擊下方連結將網站收藏起來吧！

Image to Text：https://imagetext.xyz/

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