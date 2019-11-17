YouTube By Click 線上影音下載工具

影音下載是不可缺乏的技能，因為現在生活當中充滿的各種影音資源，若是喜愛下載收藏的話不能錯過 YouTube By Click 這款方便快速的工具，雖然說之前介紹過加個 to減去 ube加個 gif加上 conv加個 ss 等下載方式，不過這些實用的技巧並不適合批次下載，若是要批次下載透過工具會更完美一點，甚至會留下比較完整的歷史紀錄，就來簡單與大家介紹 YouTube By Click 的使用方式吧！

YouTube By Click 線上影音下載工具

△ 使用方法超級簡單，基本上只要把軟體打開，然後你正常瀏覽你的網頁影音，遇到喜愛想要收藏的影片，複製網址之後再貼到軟體之中就可以了（其實也會自動偵測剪貼簿），其實大多影音下載軟體都是如此。

YouTube By Click 線上影音下載工具

△ 支援的社群影音平台有 YouTube、Facebook、Instagram、Twitter、Vimeo、Dailymotion、LiveLeak、MyVideo、Niconico video、Flickr、FC2、Vine、Veoh、Izlesene、Metacafe、Viki、Break、Rutube、Tumblr、SoundCloud、YouKu、Tudou。

YouTube By Click 線上影音下載工具

△ 當複製至影音的網址之後也會被軟體偵測到，就會詢問要下載 MP3 或是影像，選擇之後就會開始下載。

YouTube By Click 線上影音下載工具

△ 下載時會在列表當中顯示，會顯示下載的格式與進度等等資訊，預設下載的影片不是高畫質，這就需要自己調整一下。

YouTube By Click 線上影音下載工具

△ 在最上方的工具選單有幾項設定，包含有要存在哪個資料夾、要下載影片還是音樂，若是要轉換格式的話，可以在 Mp4、Mp3 左側的小箭頭選取檔案格式，這樣就具備有轉檔的功能了！品質部分也可以自訂義想要的品質，其實轉檔與高品質是高級版的功能，但是不知道為什麼我還是可以很順利地使用，可能有一定的免費體驗時間。

YouTube By Click 線上影音下載工具

△ 調整過品質之後就可以下載 4K 的影片了，不過並不是所有影片都有 4K 畫質，基本上下載會以最高畫質為主。

YouTube By Click 線上影音下載工具

△ 在列表下方有個搜尋功能，點選之後在上方會跳出搜尋框，支援中文的輸入，下載按鈕旁有「最相關」與「顯示結果」兩個選擇，最相關會直接下載最相關的影音，顯示結果會以列表的方式呈現，在自己選擇想要下載的內容。

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△ 有些內容會自動跳出「更多」的選項，點選之後也可以在選擇相關的結果。

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△ 上圖就是「顯示結果」的列表畫面，也就是支援批次下載的功能，可以快速地建立子資料夾、設定音樂或是影音以及選擇品質等等功能。

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△ MP3 檔案下載之後，會有一個剪刀的圖示，這是可以方便剪輯音樂的小工具。

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△ 若是喜歡自己下載自訂鈴聲的話，就可以透過剪輯功能來擷取自己想要的片段。

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△ 在設定功能中支援登入自己的帳戶，若是有隱私或是限制存取的照片就可以很方便的下載囉！

https://www.youtubebyclick.com/zh/

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