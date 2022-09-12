PasteDownload 超強神級影片下載工具，支援超過 500+ 影片分享平台！

有可以下載各大常見影音平台上的影片下載器嗎？這款 PasteDownload 神級影片下載工具你一定要收下！PasteDownload 是一個免費的線上影片下載網，支援 YouTube、Facebook、Instagram、TikTok 等 500+ 常見社群影片分享平台，只要將影片網址連結複製貼到網站上，網站就會自動產出該影片的解析度及檔案格式，有興趣的朋友快試試這個 PasteDownload 影片下載神器吧！更多好用的影片下載器，可參考這篇：VDownloader 最佳影片下載軟體！

PasteDownload 使用介紹

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小編就先用 YouTube 做示範，進到 PasteDownload 網站後，便可在上方 Paste 的地方貼上 YouTube 影片連結，貼上後網站便會立即開始自動下載，下方可以看到處理進度條。

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處理完畢後，就能下看到影片預覽圖以及影片名稱、預覽圖與 Download 按鈕。

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點選 Download 按鈕可直接觀看影片，點選影片播放器右下方的「⋮」>「下載」就能將影片儲存到電腦中了。

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若你貼上 TikTok 影片連結，總共會出現三個載點，選擇 HD 畫質可以讓你取得無水印的 TikTok 影片。

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另外像 Facebook 、Instagram 也是同樣的下載方式，對於平常有在收藏影片的朋友，趕緊透過這個 PasteDownload 網站下載自己喜愛的影片吧！

PasteDownload：https://pastedownload.com/25/

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