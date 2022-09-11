PhotoKit

你需要高畫質去背工具嗎？雖然線上一鍵去背已經不是什麼新鮮是，但是常見的去背工具，去背完成後畫質也會一併被「閹割」。有沒有推薦的「高畫質」去背工具？最近小編發現一款相當不錯的線上去背工具 PhotoKit，能夠保留最大的畫質給去背完成的圖片，支援 JPG、PNG、JSON 圖片下載，且沒有浮水印，如果你需要品質更好的線上 AI 去背工具，這款肯定要收下來！另一款小編也推薦的高畫質去背 BackgroundCut 連髮絲都可以看的清清楚楚。

線上去背工具

進入 PhotoKit 首頁後，點擊 Start Editing 來上傳圖片並且進入編輯頁面。

圖片移除背景

然後點選 Open Photo 來上傳你要去背的圖片。

圖片透明背景

上傳之後，點擊左下角的 Cutout，5 秒鐘內圖片就能夠一鍵完成去背囉，請往下看成果。

手機去背 APP

人與球拍的邊緣都乾淨的被挑出來，背景完美的消失啦！去背完成後下方也可以自行替換純色背景，編輯完畢之後按下 Apply 就可以套用設定，要下載的話左上角 Save 點進去就可以另存圖片到電腦中啦。

自動去背<span id=" />

儲存的圖片格式有 JPEG、PNG 及 JSON 三種，下方還可以調整圖片品質，當然是調好調滿啦。除了去背之外，PhotoKit 也是一款線上圖片編輯器，不論是對比、亮度、曝光、白平衡等通通可以調整，連結小編放在下方，請大家趕緊加入書籤吧。

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