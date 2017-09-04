Malabi 免費圖片去背工具若沒分享就太對不起大家了，艾倫測試時被 Malabi 去背的速度大大嚇到，圖片才剛上傳完成不到3秒的時間已經去背完成了，只需要放大看一下細部是否有完成就可以，平常有圖片需要去背的朋友一定要把 Malabi 收藏在書籤裡。
Malabi 線上免費圖片去背工具：https://www.malabi.co
▽ 準備好去背的圖片後，進入網站按下 UPLOAD 上傳圖片就可以。
▽ 圖片上傳時會在視窗左下方有個小視窗顯示進度，上傳結束後不到 3 秒時間，下方就會有一張已經去背完成的圖片，想要確認細部是否去背乾淨按下 TOUCH UP 就可以。
▽ 艾倫發現黑色箭頭的部份沒有去背乾淨，選擇 MAKE BACKGROUND 在用滑鼠選擇需要去除的部份就可以了。
▽ 記得有修改細部的話要按下 SAVE 就能回到下載頁面，按下 DOWNLOAD IMAGES，去背完成的圖片就匯存到我們電腦中。
▽ Malabi 一個帳號一個月只能免費下載 5 張免費的去背圖片，若是超過 5 張就需要付費使用，如果不嫌麻煩的朋友也可以多申請幾個帳號囉！
▽ 這是艾倫去背的原始圖片和去背後的圖片，讓大家對比看一下。
有圖片要去背嗎？快把圖片上傳到 Malabi！
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