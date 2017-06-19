Visual Hunt 站上收錄多達三億張共享圖片，數量很龐大的圖片素材庫，而且下載方式可單張圖片下載，也可多張圖片一起下載，非常人性化的設計，圖片支援高解析 2K、3K，需要高解析圖片的朋友一定要來 Visual Hunt 找找圖片素材，站上圖片的授權方式有三種：可商業使用、不可商業使用、公有領域授權，圖片需要商業使用時下載時需要特別注意授權的細節唷！
Visual Hunt 網址：https://visualhunt.com/
▽ 有指定的圖片想搜尋時只需要輸入關鍵字就可以搜尋，或者可從下方瀏覽熱門類別、瀏覽熱門圖片找找看有無符合我們需求的圖片素材。
▽ Visual Hunt 有 354,191,553創意共享照片，116,892 CC0 - 100％免費高品質的照片，可提供大家免費下載使用，搜尋圖片時可從 LICENESE 授權方式選擇是要 Commerical Use：可商業使用的相片，Non-Commerical：不得用於商業用途，Public Domain：公有領域授權。
除了關鍵字搜尋圖片後，也能依我們需要的顏色來找尋相關圖片。
▽ 艾倫很喜歡 Visual Hunt 多張圖片一起下載的功能，大多的免費圖庫網站都要一張一張下載，但 Visual Hunt 將滑鼠移到圖片上時就會出現+的符號，按下後下方會出現一排我們已經加入收藏的圖片，最後按下 DOWNLOAD ALL 就能全部下載。
▽ 下載時的尺寸 S、M、L、XL、2L 可選擇。
▽ 若只有單一照片要下載的話，進入該圖片頁面，下載的尺寸還有更多的選擇。
▽ Visual Hunt 站上的圖片分類很廣泛，需要找圖片素材的朋友也趕快來逛逛，這也是艾倫線上圖庫書籤的收藏名單之一。
圖片網址：https://visualhunt.com/photo/192991
▽ 圖片網址：https://visualhunt.com/photo/212051
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▽ 圖片網址：https://visualhunt.com/photo/5651/male-tourist-looking-at-mountains
▽ 圖片網址：https://visualhunt.com/photo/206579
Visual Hunt 站上的圖片素材數量真的很多，而且圖片都是高畫質、高解析，有需要找免費圖片的朋友快加入我的最愛吧！
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