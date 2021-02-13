Silhouette Design 日本剪影素材圖庫，支援 JPG、PNG

你是否在尋找專業的剪影素材圖庫呢？那不妨到 Silhouette Design 日本剪影素材圖庫看看吧！Silhouette Design 是一款擁有 1000 多張的優質輪廓剪影的素材圖庫，主題也相當豐富，包括有人物、動物、植物、交通工具、節日、食物等 16 種主題，且網站中所有的剪影插圖，全都可免費下載與商業使用，還支援 JPG、PNG、SVG 以及 Ai 格式，另外，若想自由改變剪影插圖顏色、大小的話也是可以的，就讓我們往下看如何使用吧！更多剪影優質插圖，可參考這篇：silhouetteAC 線上免費剪影向量圖庫！

Silhouette Design 使用介紹

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進到 Silhouette Design 網站後，就可以從上方的人物、動物、植物、交通工具、節日、食物等 16 種主題中，選擇你有興趣的剪影主題。

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像小編選擇節日剪影主題，你可以看到插圖不是只有黑色而已，也會有其他顏色的組合他配。

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若你想要改變剪影插圖顏色及大小的話，只要點進你要的插圖中，就可以利用左側的圖像編輯工具，調整剪影大小及顏色，點選 color 下方的「ランダムに配色する」按鈕，可讓網站幫你隨機配色，若想還原一開始的顏色，點選「RESET」即可，顏色大小都調整好後，可從右方選擇 JPG、PNG、SVG 以及 AI 格式，將剪影下載到電腦上做使用囉！很簡單吧？有需要專業剪影素材的朋友，快將 Silhouette Design 日本剪影素材圖庫收下吧！

以下是小編覺得 5 個不錯的圖片素材推薦給大家參考：

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△ 人物剪影素材：點我前往

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△ 水棲生物剪影素材：點我前往

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Silhouette Design：https://kage-design.com/

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