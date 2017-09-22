silhouetteAC 線上免費剪影向量圖庫，超過 47000 張素材費 Free 下載！

2017-09-22 10:44:02 艾倫
silhouetteAC 線上免費剪影向量素材庫

有別於其他的免費圖片素材，silhouetteAC 是個很特別的剪影向量素材庫，剪影是一種將人事物以單色描繪（以黑色為主），凸顯輪廓的藝術圖像，站上超過 47000 張剪影向量圖片都可以免費下載使用，透過剪影也能在簡報上說故事，想要做一份與眾不同的簡報嗎？silhouetteAC 讓你成為眾所矚目的焦點！

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▽ 網站的配色很簡單，黑 / 白兩色，可透過關鍵字搜尋、或是站上分類直接找相關分類的剪紙圖片素材。按下 Refine search，再按下 Category 會有下拉選單讓我們選擇分類。

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▽ 像是按下 Food/Drink 就會出現下方的圖片。

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▽ 這是按下 Sport 的分類顯示的剪影圖片。

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▽ 看到喜歡的剪影圖片要下載時滑鼠移到圖片上方，就會出現 Free Download，在點擊一次就可以進入下載畫面。

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▽ 進入後可以選擇 JPEG、SVG、PNG、EPS 等四種格式，選擇完成後按下 Free Download 不需要註冊帳號就能下載。

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▽ 不得不說這些剪影圖片真的很厲害，像是第一張全家福，還能很明顯的看出來一家人都很快樂，艾倫從中挑選了五張剪影圖片讓大家先觀賞。

網頁圖片：https://en.silhouette-ac.com/silhouette/112393/family

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▽ 網頁圖片：https://en.silhouette-ac.com/silhouette/108860/zebra

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▽ 網頁圖片：https://en.silhouette-ac.com/silhouette/109032/seven-lucky-god

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▽ 網頁圖片：https://en.silhouette-ac.com/silhouette/149368/cherry-blossom-petals

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▽ 網頁圖片：https://en.silhouette-ac.com/silhouette/104775/road-race

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想要下載不一樣的向量圖片可以參考 silhouetteAC「剪影」圖片，一定可以讓你的報告或是簡報更有故事性。

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