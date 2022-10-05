免費可商用圖庫

免費圖庫百百款，你都用哪款？最近小編發現圖庫的趨勢越來越往 AI 靠攏，今天就再來介紹一款 AI 免費圖庫 StockAI，不論你要天空、植物、雲、水、食物、建築、花等通通有，就算你找不到你要的圖片，它還能透過 AI 馬上產生出高品質圖片，且能夠免費商業使用，如果你經常在爬圖庫卻找不到自己喜歡的圖片，下次可以試試目前最流行的 AI 圖庫喔。若用不習慣 AI 圖庫的話，小編推薦一款傳統圖庫 BURST 給各位，圖片任你用無任何商業使用限制。

免費可商用圖庫

進入 StockAI 之後，直接輸入你需要的關鍵字就可以啦。搜尋欄位下方也會出現熱門關鍵字，可以看到大家都在搜尋什麼。

AI 圖庫

小編輸入貓、狗，我們可以看到下方的搜尋結果，如果搜尋結果沒有你享用的圖，AI 圖庫的好處就是可以馬上請它產生，不過點擊一次只能產生 10 張圖片。

食物可商用圖片下載

找到自己想用的圖片圖片後點擊進去，就可以看到下載按鈕囉，免費下載只支援 512 x 768 這種小圖片，如果需要大圖片的話就需要付費啦。以下小編幫各位整理幾個常見的圖片下載分類：

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