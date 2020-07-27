網路散的免費圖庫雖然相當多，卻相當零散，有沒有網站能夠將這些圖庫整合起來，搜尋一次就能夠找到所有圖庫呢？最近小編發現 Pixelmob 就是這樣一個網站，裡面整合了許多知名免費可商用圖庫，包含：Barnimages、Pexels、Freerange、Pixabay 等，超過百萬張免費圖片，輸入一次就能搜到，不用再開啟多個分頁慢慢搜圖，經常需要蒐集圖片素材的小編們，推薦可以收下這個整合圖庫網站。

進入 Pixelmob 就可以看到搜尋欄位，登不登入會員都可以下載圖片，不過登入會員還有個好處，Pixelmob 會根據你瀏覽的圖片、喜好，自動推薦類似的圖片給你。Pixelmob 沒有圖片分類功能，只能夠過搜尋的方式找圖。

因為是英文語系的網站，原本以為只能搜尋英文關鍵字，不過實測了一下中文也能夠找到對應的圖片，而且數量並沒有比較少，用中文、英文搜尋的搜尋結果數量是一樣的，這部分大家可以再自己試試看。

找到想要下載的圖片後，點擊進入可以看到大圖，左側有圖片原始來源，點過去就可以下載囉。

不過每個原始來源網站下載方式不同，回到來源網站後，可能要花點時間找一下載點，目前 Pixelmob 收錄的外部圖庫來源並不多，主要以 Pexels 為大宗，不過光是目前的來源就有超過百萬圖片可以搜尋，未來可望還會慢慢增加，有需要的朋友就先收下它吧。

Pixelmob：https://pixelmob.co/