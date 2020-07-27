Pixelmob

網路散的免費圖庫雖然相當多，卻相當零散，有沒有網站能夠將這些圖庫整合起來，搜尋一次就能夠找到所有圖庫呢？最近小編發現 Pixelmob 就是這樣一個網站，裡面整合了許多知名免費可商用圖庫，包含：Barnimages、Pexels、Freerange、Pixabay 等，超過百萬張免費圖片，輸入一次就能搜到，不用再開啟多個分頁慢慢搜圖，經常需要蒐集圖片素材的小編們，推薦可以收下這個整合圖庫網站。

免費可商用圖庫

進入 Pixelmob 就可以看到搜尋欄位，登不登入會員都可以下載圖片，不過登入會員還有個好處，Pixelmob 會根據你瀏覽的圖片、喜好，自動推薦類似的圖片給你。Pixelmob 沒有圖片分類功能，只能夠過搜尋的方式找圖。

免費圖庫

因為是英文語系的網站，原本以為只能搜尋英文關鍵字，不過實測了一下中文也能夠找到對應的圖片，而且數量並沒有比較少，用中文、英文搜尋的搜尋結果數量是一樣的，這部分大家可以再自己試試看。

圖庫推薦

找到想要下載的圖片後，點擊進入可以看到大圖，左側有圖片原始來源，點過去就可以下載囉。

CC0商用

不過每個原始來源網站下載方式不同，回到來源網站後，可能要花點時間找一下載點，目前 Pixelmob 收錄的外部圖庫來源並不多，主要以 Pexels 為大宗，不過光是目前的來源就有超過百萬圖片可以搜尋，未來可望還會慢慢增加，有需要的朋友就先收下它吧。

Pixelmob：https://pixelmob.co/

Pixelmob 免費可商用圖庫，整合數個知名圖庫，百萬張 CC0 圖片一站搜 相關文章

訪客留言

Pixelmob 免費可商用圖庫，整合數個知名圖庫，百萬張 CC0 圖片一站搜 參考資料

Pixelmob - TechMoon 科技月球
4 天前 - Pixelmob 是一個免費線上圖庫的搜尋引擎，它的資料庫當中收錄了其他網路上數百萬張的免版稅圖片，讓你可以在他們的網站當中，就搜尋到各式各&nbsp;...
電腦玩物
網路上的免費圖庫很多，有時候一個圖庫找來找去，類似關鍵字找到的照片就開始重複，但要常常切換不同免費圖庫來搜尋，也要花費不少時間。 於是就有一些「免費圖庫的聯合搜尋引擎」，幫我們一次查找多個免費圖庫裡的相關圖片，我自己之前常用的選擇是：「更聰明的免 ...
pixelmob LB - LinkedIn
pixelmob LB | 61 位LinkedIn 關注者| pixelmob is a post-production company based in Beirut, with proven expertise in finishing. pixelmob specializes in making&nbsp;...
推荐10个让人震惊的黑科技网站 - 知乎
9：PixelMob https:// pixelmob.co/ PixelMob 是一个非常实用的免费高清图片聚合搜索网站，一个网站相当于多个网站。它是一个图片聚合搜索网站，可以帮助你轻松搜索到丰富的免费可商用图片，它聚合的图片搜索网站包括：Pixabay 、Unsplash 、Pexels 等 ... ...
Everypixel 整合 50 個頂尖免費圖庫搜尋引擎，使用演算法過濾不適合圖片還能比價
Everypixel 聚集來自世界共 50 個頂尖圖庫網站，能從搜尋結果搭配篩選器，找出真正適合你的相片素材（雖然不是全部都是免費，使用者也可以考慮付費購買），特別的是 Everypixel 還有強大的「圖庫限免」搜尋功能，能找到短期間限時免費的圖片素材，也具備在免費及付 ...
搜尋引擎 – 免費資源網路社群
一般免費圖庫網站分成幾種類型，最常見的是把各種分類排出來，使用者可依照類別、標籤或搜尋方式找到自己需要的圖片素材，像是 Pixabay、Unsplash，另一種則是只提供特定型態的免費圖片，例如 LandingStock 以收錄到達頁面的圖片為主，這幾年比較多整合式的圖庫， ...
Pixel Mob 免費圖庫搜尋聚合器，一次查找多個素材來源| Data ...
Mar 6, 2019 - 本文接著要推薦的「Pixel Mob」一樣是個免費圖庫搜尋引擎，更精確地說這是一款搜尋聚合器，在網站上搜尋可快速查找多個不同來源的免費圖庫素材，將高品質、 ... Glide 免費PowerPoint 簡報模板下載，收錄80 種版型集合How To Get.
pixelmob - Homepage
pixelmob is a post-production company based in Beirut, with proven expertise in finishing. pixelmob specializes in making your moving pictures look their best. Whether commercials, music videos, corporate documentaries, TV programs or feature ...
Pixelmon Mod Pixelmon Mod
Pixelmon does not use the &quot;random encounter&quot; method (e.g., tall grass, caves) for encountering Pokémon. Instead, they spawn naturally in Overworld, and a player can engage them in battle. By default, normal Minecraft mobs are disabled ...
pixelmob on Vimeo
pixelmob is a post-production company based in Beirut, with proven expertise in finishing. pixelmob specializes in making your moving pictures look their best.…