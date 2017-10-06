StockSnap.io 值得加入書籤的素材圖庫，百款分類週週更新

2017-10-06 22:19:33 艾倫
StockSnap.io 線上免費圖片素材庫

再介紹一個滿滿都是高解析圖片的 StockSnap.io 線上免費圖片素材庫，網站內多達 150 種圖片分類，分類分的很細讓我們不用太籠統的大方向找圖片，而且個人使用或是商業使用通通都免費下載，另外如果你也有不錯的高解析圖片沒地方分享也可以上傳給 StockSnap，他們也會收錄在網站中唷！

StockSnap.io 線上免費圖片下載：https://stocksnap.io/

▽ 網站上提供的的免費圖片都是高解析圖片，可輸入關鍵字來搜尋圖片，也可以直接從 CATEGORIES 分類來找圖片，除了下載圖片外，如果你也有不錯的圖片也可以提供給他們使用。
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▽ 首頁都的圖片都是最近更新的圖片素材，每週都會更新上百張高解析的圖片，不用怕沒圖片可以用唷！

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▽ 站上多達 150種分類，有商業、美食、家人、學校、城市、Party、自然、車子、健康、電腦、情人、天空、相機、飛機...等多種分類讓我們搜尋。

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▽ 艾倫使用 Ocean 關鍵字來找圖，StockSnap 共有 3941張與 Ocean相關的圖片。

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▽ 免註冊，進入想下載的圖片頁面按 Download 就能下載了，圖片解析、尺寸和上傳的時間也都有標示。

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▽ 網站上的圖片真的都好美唷！拿來當電腦桌面也是不錯的選擇。

圖片網址：https://stocksnap.io/photo/MIHI3RHUHK

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▽ 圖片網址：https://stocksnap.io/photo/EUDZOJTIP4

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▽ 圖片網址：https://stocksnap.io/photo/MRHAXRSKQS

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▽ 圖片網址：https://stocksnap.io/photo/W8QRNUHIXB

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▽ 圖片網址：https://stocksnap.io/photo/Y8OHDLLUN1

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各式各樣的高解析圖片都在 StockSnap.io，而且不用註冊帳號直接就能下載回來使用。

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