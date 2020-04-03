Smithsonian 是一個集合機構，組織包含美國 19 座博物館、9 座研究中心、美術館等，唯一一個由美國政府資助的第三方博物館機構，為全世界最大博物館系統和研究聯合體。Smithsonian 於 Open Access 中開放了 280 件館藏藝術品、圖像等免費提供給民眾使用。你也可以參考：Rijksstudio 荷蘭國家博物館超過 15 萬件館藏免費下載使用

進入 Open Access 網頁中，滑動到最下方就可以看到已公開的館藏作品，公開的作品中，是旗下19 個博物館、9 個研究中心、圖書館、動物園等 2D 及 3D 數位化圖像。數位化的圖像涵蓋了標本、骨董、畫像、模型、化石等豐富的資源。

點擊縮圖後，就可以進入看到詳細資料，就像是線上逛博物館一樣，標本的日期、編號、作者、性別等通通都一清二楚。

下方的 CC 圖示中，可以得知此圖像的授權方式、使用規範。每項作品的授權方式有些許差異，建議大家使用前可以閱讀一下。

滑鼠移到下載圖示上方，就可以選擇要下載的格式，包含原始畫質、小尺寸圖片、縮圖、Metadata 等，直接點擊對應的項目就能夠直接將圖片下載到電腦中囉！

目前共有 280 萬件館藏，未來的遠程目標是讓所有館藏電子化，根據為基百科顯示，Smithsonian 旗下所有館藏共有超過 1.365 億件藝術品和標本，距離目標還有一段路要走，也就代表這未來會越來越多館藏數位化，大家可以期待一下囉，在這之前，先過去看看這些珍貴的藝術品吧。

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