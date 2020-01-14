Taiwan Icon Font

做 PPT 時很久沒有新的美化簡報圖片素材了嗎？今天要來跟大家分享這個「Taiwan Icon Font 台灣圖示字型」，此圖示由在台南生活的日本設計師 Holoko 及英國的工程師 Rob 共同合作開發，裡面共有 100 個關於台灣特色的圖示，希望透過這個計畫，讓世界注意台灣、吸引外國人來台旅遊且理解台灣，全數免費開放給大家下載使用。你也可以參考：The Noun Project 十萬筆 icon 圖示免費下載，設計師必備收藏

台灣圖示字型

文章後方提供好載點給大家下載啦，下載後解壓縮即可使用，除了電腦的 otf 字型檔外，官方也提供 woff、woff2 格式給網頁使用，另外也有 svg 格式。

Taiwan Icon Font

點擊 twicon.otf 來為電腦安裝這個圖示字型。當然也很推薦 Windows 7/8/10 使用捷徑安裝字型，有效節省系統硬碟使用空間

Taiwan Icon Font 台灣圖示字型

安裝完畢後，打開壓所檔內的 List.html，開啟圖示清單。

免費字型下載

中間欄位為此圖示的中文說明，要使用的話複製最左邊的欄位，貼到要用的軟體中就可以囉。

免費圖示下載

以 PPT 為例，貼上後會看到特殊的符號。

免費可商用ˋ字型

接著套用 Taiwan icon 20 這個字型，就可以看到圖示出現了。不過小編的 PPT 及 Word 為 2019 版本，圖示無法正常呈現，網路上有許多網友也都有一樣的問題，目前開發者正在解決此問題。

Taiwan Icon Font 台灣圖示字型

不過套用到圖片編輯軟體，像是 PhotoScape 是可以正常顯示圖示的 ~ 用 AI ( illustrator ) 開啟圖示的話是最方便的，打開字符 (glyph) 功能表，就可以直接選用 Taiwan icon 20 圖示囉！

https://www.twicon.page/

字型下載：
TW Icon Fonts.zip（TWICON下載）
TW Icon Fonts.zip（GOOGLE下載）
TW Icon Fonts.zip（1DRV下載）
TW Icon Fonts.zip（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：980 KB

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